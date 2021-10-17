الولايات المتحدة تدعو إيران إلى الإفراج عن الصحفية سبيده جوليان

حثت وزارة الخارجية الأمريكية، السلطات الإيرانية على الإفراج عن الصحفية سبيده جوليان.

وقالت الخارجية في بيان لها: "نحث السلطات الإيرانية على الإفراج عن الصحفية سبيده جوليان، المحتجزة بسبب كتابتها التي تكشف بالتفصيل إساءة معاملتها في سجن إيراني".

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيانها على "دعم الولايات المتحدة حرية التعبير في جميع أنحاء العالم".

واعتقلت الصحفية والناشطة سبيدة جوليان يوم الجمعة، وقالت الصحفية الأمريكية مسيح علي نجاد، خلال مقال لها بصحيفة "واشنطن بوست"، إن السبب في الاعتقال كان كتابة سبيده جوليان عن أوضاع عنبر السيدات بسجن بوشهر.

وحسب نجاد، وصفت جوليان في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، عنبر السيدات في سجن بوشهر بـ"الجحيم المنسي"، ولاقت انتشارا وأثارت ردود أفعال من عدة إيرانيين ونشطاء بالمجتمع المدني.

وعلى صعيد آخر، قررت الولايات المتحدة تخفيف القيود المفروضة على السفر إليها من المكسيك وكندا.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن واشنطن قررت فتح الحدود أمام المسافرين من كندا والمكسيك، بعد أكثر من 19 شهرًا من القيود على السفر بسبب جائحة فيروس "كورونا".

وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، ستسمح الولايات المتحدة للمسافرين الحاصلين على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" من عبور الحدود البرية.

وأشارت "سي إن إن" إلى أنه اعتبارًا من يناير المقبل سيكون الحصول على التطعيم ضروريًا لدخول الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.