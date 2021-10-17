الأحد 17 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

مستشار الرئيس: تصنيع 60 مليون جرعة ضد كورونا نهاية أكتوبر

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين عن تصنيع نحو 60 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بنهاية شهر أكتوبر الجاري، وقال إنه جرى حتى الآن تطعيم نحو 18 مليون شخص ضد كورونا، وسنصل إلى 40 مليونا في نهاية هذا العام.


وأشار تاج الدين - في اتصال مع برنامج (كلمة أخيرة)، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية (أون إي.)  - إلى أن تطعيم كورونا يشابه كثيرا تطعيم الانفلونزا الموسمية، وتأثيره يستمر من 6 - 9 أشهر داخل جسم الإنسان، والحد الأقصى لبعض الناس يستمر عاما"، مبينا أن الإنسان بحاجة إلى تطعيم آخر عقب عام.


وأضاف "أن التطعيم بالجرعة الثالثة بلقاح كورونا سيبدأ بأولوية الكوادر الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".


ونوه بأن الملحمة المصرية - برعاية رئيس الجمهورية - في توفير اللقاحات ومن مصادر متعددة والاتفاق على تصنيع أحد هذه اللقاحات محلية أنجز كمية كبيرة من اللقاحات تصل في نهاية الشهر الحالي إلى 60 مليون جرعة تكفي المطلوب سواء من تناولها أو من سيتناول جرعة ثالثة.


وبين أن هناك إقبالا شديدا على منافذ التلقيح التي وصلت إلى 1200 منفذ، سواء لتناول الجرعة الأولى أو الثانية.


وحول تطعيم طلاب المرحلة الثانوية، قال تاج الدين "نبدأ أولا بفئات طلاب الجامعات الأقل من 18 عاما بأنواع اللقاحات التى أجيزت وتم تجربتها سريريا، ثم طلاب الثانوية العامة"، مبينا أنه ليس كل اللقاحات أجيز استخدامها لأقل من 18 عاما، مشيرا إلى أن لقاح "فايزر" مسموح به لأقل من 18 عاما وهناك لقاحات تحت التجارب وعند الموافقة عليها سيتم استخدامها.


ولفت إلى أن كل التجارب الإكلينيكية والمشاهدات العلمية تبين أن هذا الفيروس سيكون على غرار الانفلونزا في العالم ويتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة ضده بما فيها احتمالية التطعيمات.

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