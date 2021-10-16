الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتدى الصدر يعلن قبول قرارات المفوضية العليا للانتخابات العراقية

مقتدى الصدر
مقتدى الصدر

أعلن مقتدى الصدر الزعيم الشيعي العراقي وقائد الكتلة الصدرية في الانتخابات الأخيرة، السبت، القبول بقرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإعلان النتائج مهما كانت.

بيان مقتدى الصدر

وقال مقتدى الصدر في بيان مساء اليوم إن الكتلة الصدرية حصدت النسبة الأعلى في الانتخابات وستسعى لتشكيل حكومة وطنية لا طائفية ولا عراقية وأن تكون نزيهة تهدف لخدمة الوطن.

بيان مقتدى الصدر

وأضاف في بيان: "الانتخابات يوم معك ويوم عليك حسب معطياتك وأفعالك ونزاهتك".

وشدد مقتدى الصدر على منع وتحريم الاقتتال وزعزعة السلم والإضرار بالشعب وكرامته، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات لا ينبغي أن تكون مثارا للخلافات والصراعات.

المفوضية تعلن نتائج الانتخابات

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء السبت، نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت منذ أيام مشيرة إلى أنها أولية وجاء إعلانها بناء على التزام المفوضية بتقديم النتائج للراي العام خلال 24ساعة.

وبحسب بيان للمفوضية العليا تضمنت هذه النتائج الأولية، النتائج المستحصلة الكتروني واعلان نتائج محطات العد والفرز اليدوي في مراكز الاقتراع وكانت نسبة المطابقة 100%.

وأضاف البيان "يجري الآن عد وفرز المرحلة الاخيرة للمحطات المحجورة في مراكز العد والفرز والبالغ عدده (3681) محطة وقد انجز منها (70%) وباقي المحطات تم إرسال نتائجها وعند اكتمال ذلك سيتم اعلانها والمصادقة عليها وإعلان النتائج النهائية وبعدها ستكون المرحلة الثانية من فترة تقديم الطعون بالنتائج النهائية ولمدة ثلاثة أيام".

وقالت المفوضية العليا للانتخابات إن جميع هذه العمليات تجري بحضور فريق الأمم المتحدة ومراقبي الاتحاد الأوربي والمراقبة المحلية وحقوق الإنسان واللجنة الأمنية العليا.

مقتدى الصدر الكتلة الصدرية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق العراق الإنتخابات التشريعية

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