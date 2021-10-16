«التحفظ على السجلات».. انفجار إطارات طائرة مصرية في رومانيا (صور)

أكدت مصادر بسلطة الطيران المدني، التحفظ على سجلات طائرة «فلاي إيجيبت» بعد انفجار إطاراتها عند الهبوط برومانيا.

وأوضحت المصادر أن المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، كلّف الإدارة المختصة بسرعة تشكيل لجنة للتحقيق في انفجار 4 عجلات لطائرة «فلاي إيجيبت» عند الهبوط بمطار كلوج نابوكا برومانيا، ما أدى لانحراف الطائرة عن مسارها.

وكشفت مصادر مطلعة أن الطائرة التي انفجرت إطاراتها من طراز 7 - B 737، وتسجل حروف su - TMM، كانت قادمة من مطار الغردقة إلى مطار كلوج نابوكا برومانيا رحلة رقم FT 3101 إلى أن العناية الإلهية أنقذت الركاب.

يذكر أنه تم السماح للطائرة بالإقلاع من رومانيا دون ركاب عقب إجراء عملية الإصلاح، والتأكد من توافر السلامة الجوية، وجرى التحفظ على أوراق الطائرة التي تشمل عمليات الصيانة الدورية واليومية ومدى وجود أي عيوب سابقة بها، ومناقشة قائد الطائرة عن الواقعة.