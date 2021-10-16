الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«التحفظ على السجلات».. انفجار إطارات طائرة مصرية في رومانيا (صور)

انفجار إطارات طائرة
انفجار إطارات طائرة مصرية برومانيا

أكدت مصادر بسلطة الطيران المدني، التحفظ على سجلات طائرة «فلاي إيجيبت» بعد انفجار إطاراتها عند الهبوط برومانيا.

وأوضحت المصادر أن المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، كلّف الإدارة المختصة بسرعة تشكيل لجنة للتحقيق في انفجار 4 عجلات لطائرة «فلاي إيجيبت» عند الهبوط بمطار كلوج نابوكا برومانيا، ما أدى لانحراف الطائرة عن مسارها.

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وكشفت مصادر مطلعة أن الطائرة التي انفجرت إطاراتها من طراز 7 - B 737، وتسجل حروف su - TMM، كانت قادمة من مطار الغردقة إلى مطار كلوج نابوكا برومانيا رحلة رقم FT 3101 إلى أن العناية الإلهية أنقذت الركاب.

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يذكر أنه تم السماح للطائرة بالإقلاع من رومانيا دون ركاب عقب إجراء عملية الإصلاح، والتأكد من توافر السلامة الجوية، وجرى التحفظ على أوراق الطائرة التي تشمل عمليات الصيانة الدورية واليومية ومدى وجود أي عيوب سابقة بها، ومناقشة قائد الطائرة عن الواقعة.

سلطة الطيران المدني الطيران المدني طائرة فلاي ايجيبت رئيس سلطة الطيران المدني مطار كلوج نابوكا السلامة الجوية

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شىء كبير يجرى

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