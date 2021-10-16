المفوضية العليا تنشر النتائج الأولية للانتخابات العراقية رسميا

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء اليوم السبت، نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت منذ أيام، مشيرة إلى أنها أولية وجاء إعلانها بناء على التزام المفوضية بتقديم النتائج للرأي العام خلال 24 ساعة.

وبحسب بيان للمفوضية العليا، تضمنت هذه النتائج الأولية، النتائج المستحصلة الكتروني وإعلان نتائج محطات العد والفرز اليدوي في مراكز الاقتراع وكانت نسبة المطابقة 100%.

انتخابات العراق

وأضاف البيان: "يجري الآن عد وفرز المرحلة الاخيرة للمحطات المحجورة في مراكز العد والفرز والبالغ عدده (3681) محطة وقد انجز منها (70%) وباقي المحطات تم إرسال نتائجها وعند اكتمال ذلك سيتم اعلانها والمصادقة عليها وإعلان النتائج النهائية وبعدها ستكون المرحلة الثانية من فترة تقديم الطعون بالنتائج النهائية ولمدة ثلاثة أيام".

نتائج انتخابات العراق

وأوضحت المفوضية العليا للانتخابات أن جميع هذه العمليات تجري بحضور فريق الأمم المتحدة ومراقبي الاتحاد الأوربي والمراقبة المحلية وحقوق الإنسان واللجنة الأمنية العليا.

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