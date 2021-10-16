ندوات إرشادية للتوعية بمجابهة دودة الحشد الخريفية بالفيوم (صور)

أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، استمرار الندوات لمجابهة دودة الحشد الخريفية بالمراكز.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة اليقظة التامة لمجابهة حشرة الحشد الخريفية الجياشة وعمل ندوات لتوعية المزارعين بخطورة هذه الحشرة والمرور الدائم على الزراعات القائمة، خاصة الذرة الشامية وتوجبهات الإدارة المركزية للمكافحة ومعهد بحوث وقاية النبات لأخذ الاحتياطات التامة لمجابهة دودة الحشد الخريفية.

خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة عماد الحداد، بتنفيذ الندوة الثالثة بناحية جمعية عفيفي، بحضورالمهندس فكري سلطان والمهندسة هناء عبد التواب والمهندس شعبان جلال والمهندس جمال شعبان إدارة المكافحة بالمديرية والمهندس نصر شعبان رئيس قسم المكافحة بالإدارة والمهندس اسامة محمد حافظ مفتش الارشاد بطامية والمهندس حسني أمين الإنتاج الحيواني بالإدارة والمهندس عماد مسعود مدير جمعية عفيفي والمهندس نبيل عبد التواب الإرشاد بالإدارة وعدد كبير من المزارعين وتم الشرح والتوعية للمزارعين بخطورة هذه الحشرة وطرق المكافحة والوقاية كما تم شرح ضرورة التحول إلى الري الحديث سواء بالرش أو التنقيط وشرح فوائد تحديث الري كما تم الحديث عن تبطين المساقي سواء عن طريق الري أو الروابط كما تم الحديث عن الزراعات التعاقدية ومنظومة تسويق محصول القطن وايضا الحديث عن أهمية كارت الفلاح وعدم الصرف الا بالكارت.

وقامت الإدارة الزراعية بمركز ابشواي بقيادة المهندس طه داهش بتنفيذ ندوة بمقر جمعية ابو جنشو الزراعية مركز ابشواى بحضور المهندسة فايزه مدير التعاون بمركز ابشواي والمهندس عبد الباقي يونس رئيس قسم المكافحه بالاداره ومهندسي المكافحه بالإدارة.

وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس احمد عبدالحفيظ مدير عام الادارة الزراعية بتنفيذ ندوه لتعريف المزارعين بسلوك دودة الحشد الخريفيه وعلامات الاصابه وطرق العلاج وكيفيه علاجها بمقر الجمعيه الزراعيه بناحيه ترسا وذلك بحضور المهندس عبدالتواب حسن رئيس قسم المكافحه باداره سنورس الزراعيه و مديرى الجمعيات الزراعيه بناحيه كفر فزاره المهندس ممدوح فايد مدير الجمعيه الزراعيه بقريه كفر فزارة ومديري الجمعية الزراعيه بقرية نقاليفه ومحمد عبد القوي.

شملت الندوات مقاومة العائل النباتى والمكافحة الحيوية والمكافحة الزراعية والمبيدات الحشرية الآمنة، وذلك لحماية المحصول من الضرر وخفض العوائد السلبية على الإنسان والحيوانات والبيئة، و هى حشرة ليلية ولذلك يمكن استخدام المصائد الضوئية لحصر الإصابات تمهيدا لمكافحتها والسيطرة على أضرارها ،و أهداف منظومة الإدارة المتكاملة للآفات يعتمد على تنفيذ برنامج رصد دورى لمتابعة الإصابة عند حدوثها،وخفض الإصابة باستخدام توليفة من المكافحة الحيوية أو الطبيعية مع استخدام المبيدات الآمنة عند الضرورة، وخفض كمية وسمية المبيدات الكيميائية المستخدمة للوصول إلى مكافحة مقبولة للآفة.