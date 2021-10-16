بلطجية يعذبون شابًا ويقطعون أوتار يده أمام المواطنين في الفيوم (فيديو)

شهدت منطقة مساكن المحلج بالشيخ حسن بمدينة الفيوم، السبت، واقعة تعذيب شاب في نهاية العقد الثالث من عمره، على يد مجموعة من البلطجية استخدموا عصًا خشبية وأسلحة بيضاء وقطع أوتار يده على مرأى ومسمع من الجميع، ونقلت سيارة الإسعاف الضحية إلى طوارئ مستشفى الفيوم العام غارقا في دمائه لتقديم الرعاية الطبية اللازمة ومحاولة إسعافه.

تداول مستخدمو مواقع التواصل «فيسبوك» مقطع فيديو يظهر اعتداء مجموعة من البلطجية على شاب مستخدمين عصا خشبية وأسلحة بيضاء، وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 9892 لسنة2021م جنح قسم ثان الفيوم، وجاري القبض على المتهمين وتفريغ الكاميرات.

وقررت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، بإحالة أوراق المتهم محمد أحمد قرني، بقضية قتل شاب يدعى محمود سرحان، وسرقة مواشي من حظيرته، للمفتي لاستطلاع رأيه والنطق بالحكم في جلسه اليوم الثاني من دور الانعقاد ديسمبر المقبل.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 1-12-2020م، عندما تلقى اللواء رمزي المزين، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بالعثور على شاب مقتول بداخل حظيرة مواشي خاصة به.

تبين من التحريات الأولية، التي أجراها الرائد أسامة قرني، رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، أنّ المجني عليه يدعى محمود سرحان أيوب، 33 عامًا، وكان يجلس في حظيرة مواشي خاصة به بمدخل قرية الحناوي ناحية الزاوية الخضراء بدائرة المركز، لحراستها من السرقة، لكنه فوجئ بعصابة سرقة مواشي تقتحم الحظيرة لسرقة ماشيته، فتصدى لهم محاولا منعهم من سرقتها، إلا أنهم طعنوه عدة طعنات بواسطة أسلحة بيضاء، فسقط أرضًا غارقًا في دمائه، وتمكنت العصابة من سرقة ثلاث مواشي.

وكشفت التحريات أن أسرة المجني عليه شعرت بالقلق بسبب تأخره في العودة للمنزل فذهبوا لرؤيته، ليجدوه غارقا في دمائه وقد فارق الحياة، كما اكتشفوا سرقة ثلاث مواشي، فأبلغوا قسم الشرطة ليتمكنوا من ضبط الجناة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيلت الواقعة إلى النيابة التي تولت التحقيق.