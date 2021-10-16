السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صرف دعم تكافل وكرامة وتأثيث 20 ألف وحدة سكنية.. أبرز أنشطة التضامن اليوم

نيفين القباج
نيفين القباج

أجرت وزارة التضامن عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية نستعرضها في السطور التالية:

 بدء صرف 1.5 مليار جنيه دعم «تكافل وكرامة» من مكاتب البريد

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر، من مكاتب البريد.
 التضامن: تأثيث 20 ألفًا و572 وحدة سكنية فى 8 مناطق بديلة للعشوائيات

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة انتهت خلال الفترة الماضية من تأثيث 20 ألفًا و572 وحدة سكنية في 8 مناطق بديلة للعشوائيات، مشيرة إلى أنه تمت إضافة تصميمات جديدة لتأثيث الغرف بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتناسب مع مساحة الوحدات السكنية الجديدة.

 خطة «التضامن» لتنفيذ مبادرة «تتلف فى حرير» لدعم العمالة غير المنتظمة

قالت ميرفت صابرين- مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إن وزارة التضامن ستعمل على أكثر من محور لمساعدة حل مشاكل تسويق السجاد والكليم اليدوي وأهمها صعوبة التسويق داخليًا وخارجيًا وضعف إنتاج الحرير الطبيعي المصري وقلة التصميمات الجديدة رغم ثراء البيئة المصرية التي يمكن الاستفادة من جمالياتها في هذا المجال.

 التضامن: 45% من السيدات يستخدمن الضرب والتعنيف ضد الأطفال
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن 45% من السيدات تستخدم أسلوب الضرب أو التعنيف للأطفال، قائلة: إذا كنا نريد مواطنًا يعيش في عزة وكرامة وتقدير لذاته فيجب أن ينشأ على أسس سليمة، وهذا ما نعمل عليه "كيف يربي الأسر أطفالهم بشكل إيجابي".

 «التضامن»: تردد 184 ألف سيدة على عيادات «2 كفاية» للحد من الزيادة السكنية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد السيدات المترددات على عيادات 2 كفاية للحصول على وسائل تنظيم الأسرة بلغ 184,568 سيدة منذ بدء المشروع وحتى الآن.
 

وزيرة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي عبد الفتاح السيسي وزيرة التضامن الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتورة نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي الوحدات السكنية الدعم النقدي

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