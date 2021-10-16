«تابلت حديث» هدية الرئيس السيسى لأبناء أسر مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة بأكتوبر

أهدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبناء الأسر قاطني مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من السادس من أكتوبر، هدايا عبارة عن تابلت حديث.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي، عددًا من الوحدات السكنية، واستمع لقاطنى المشروع وأهدى الأبناء تلك الهدايا تشجيعًا لهم.

وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "الأحلام تتحقق"، ثم قام بافتتاح عدد من المشروعات، عبر الفيديو كونفرانس، وفي نهاية الافتتاح قام الرئيس بجولة تفقدية لعدد من الوحدات السكنية إيذانًا بافتتاح المشروع.