السبت 16 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تابلت حديث» هدية الرئيس السيسى لأبناء أسر مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة بأكتوبر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أهدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبناء الأسر قاطني مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من السادس من أكتوبر، هدايا عبارة عن تابلت حديث.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي، عددًا من الوحدات السكنية، واستمع لقاطنى المشروع وأهدى الأبناء تلك الهدايا تشجيعًا لهم.

وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "الأحلام تتحقق"، ثم قام بافتتاح عدد من المشروعات، عبر الفيديو كونفرانس، وفي نهاية الافتتاح قام الرئيس بجولة تفقدية لعدد من الوحدات السكنية إيذانًا بافتتاح المشروع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

الأكثر قراءة

النيابة العامة تفجر مفاجأة فى واقعة «ميكروباص الساحل»

تشمل 5 قيادات.. حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات التعدين

انخفاض فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

الساحر.. صلاح يحقق 3 أرقام بعد هدفه فى واتفورد

«مصر للطيران» تحظر دخول العاملين غير الملقحين ضد كورونا بدءًا من 25 نوفمبر

«نفسيتها سيئة».. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دوللي شاهين بعد الاعتداء عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

علي سعدة

هيباتيا.. والجمهورية الجديدة

د. منى حلمى

أنعيها وكأننى أنعى نفسى

ماجد حبته

أيها العالم الجميل.. أين أنت؟

عفاف السيد

ظاهرة «جروبات الماميز»

سمر عادل

الصدمات الكبرى.. كيف وصلنا إلى الأزمة؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال يمكن تحقيقه «1-2»

محمد نجم

موجة تضخم عالمية.. ماذا يحدث ببساطة؟

صور

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

وسط وقوع إصابات.. مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينين جنوب نابلس

فلسطين: إقامة محطة الحافلات الاستيطاني جنوب نابلس يهدف لتقطيع أوصال الضفة

السعودية: إسرائيل ساهمت في صنع السلام.. ونؤمن بضرورة قيام دولة فلسطينية