السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

فستان فوق الركبة.. إطلالة جريئة لروجينا فى مهرجان الجونة (صور)

روجينا
روجينا

خطفت النجمة روجينا الأنظار بفستان جرئ خلال إطلالتها على الريد كاربت في اليوم الثالث من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

وأطلت النجمة الجميلة روجينا بفستان أبيض قصير مرصع بوردة سوداء على الصدر، حيث وصفها البعض بالشبابية والجريئة أيضا.

ونسقت روجينا مع الإطلالة حذاء أسود، بالإضافة إلى أسورة فضية تشبه إكسسوارات الفراعنة قديمًا، مع شعر أصفر ناعم.

روجينا

 

ويشهد اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، عددا من الفعاليات، منها افتتاح معرض Krzysztof Kieslowski، ظهر اليوم السبت، داخل الجونة كامبس، فضلًا عن عقد جلسة نقاشية بعنوان «كونكريت: نقطة التقاء الموضة والأفلام» في الساعة 3 عصرًا، وتستمر لمدة ساعة ونصف بـ «فيستيفال بلازا».

روجينا

فعاليات مهرجان الجونة 2021 لليوم الثالث

ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم، إقامة حفل SSN صالون "الصغير" في الساعة 5 مساءً ويستمر 60 دقيقة بـ "فيستيفال بلازا".

ومن المتوقع ظهور عدد من النجوم عصر اليوم على السجادة الحمراء لفيلم كابتن الزعتري، في الساعة 5:30 ويستمر حتى الساعة 6:15 بـ"فيستيفال بلازا".

ومن ضمن الفعاليات حفل استقبال عزة فهمي- دروسوس، التي تتحدث عن صناعة المجوهرات في مصر بين الماضي والحاضر، وذلك في الساعة 7 مساءً حتى الساعة 9:30 بـ"مايسون بلو".

ويبدأ حفل افتتاح منصة الجونة السينمائية في الساعة 9:00 مساءً حتى الساعة 1:00 صباحًا بـ فيستيفال بلازا GFF Lounge

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وائل لطفي

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