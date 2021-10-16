أرق رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2021

يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2021، حيث يتبادلون في المناسبات الدينية العديد من الرسائل، وتقدم «الدستور» خلال التقرير التالي العديد من رسائل التهنئة بمناسبة «المولد النبوي الشريف».

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2021

لديكم جميع الرسائل الذي يبحث عنها المواطنين المصريين بمناسبة المولد النبوي الشريف 2021، كما هو موضح بالتالي:

- بأنوار النبي أمسيك وبقرب مولده أهنيك وأدعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.

- النور في الكون أنتشر وابتهاجا بميلاد سيد البشر نبينا شفيعنا في يوم المحشر.

- رسائل المولد النبوي عمت الأفراح كل وادي بعد أن نادى المنادي ولد المصطفى الهادي متباركين.

- عوام البشر والشمس والقمر يزفون التهاني للقائم المنتظر بمولد سيد الرسل.

ويردد المسلمين الصلاة على سيدنا محمد (ص)، ليرتقوا في الدنيا والآخرة حتى ينالوا الخير بالصلاة على سيدنا محمد (ص)، ولديكم أبرز الكلمات والرسائل التي يرددها ويرسلها المسلمين بمناسبة المولد النبوي الشريف:

- يا حبيبي يا محمد يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأي وجهك يسعد يا كريم الوالدين، أنت نور أطل على الحياة وملؤها بالدفء.

- بلغ العلا بكماله كشف الدجي بجماله حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وأله مبارك عليكم مولد النبوي الشريف.

- أرسل لك باقة من الورد الجوري مروية بماء الورد المكتوب عليها صلي على سيدنا محمد (ص).

- أحبتي الأعزاء أتمني لكم الصحة والسعادة بمناسبة اقتراب المولد النبوي الشريف كل عام وأنتم إلى الله أقرب.

اللهم صلي على نبينا محمد في الظل والنور، اللهم صلي على نبينا محمد في الشدة والسرور، اللهم صلي على سيدنا محمد خير خلقك يا أرحم الراحمين.

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق جميع المعلومات والتفاصيل التي يبحث عنها المواطنين على مؤشر البحث جوجل، بمناسبة المولد النبوي.