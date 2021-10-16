السبت 16 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أرق رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2021

المولد النبوي الشريف
المولد النبوي الشريف

يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2021، حيث يتبادلون في المناسبات الدينية العديد من الرسائل، وتقدم «الدستور» خلال التقرير التالي العديد من رسائل التهنئة بمناسبة «المولد النبوي الشريف».

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2021

لديكم جميع الرسائل الذي يبحث عنها المواطنين المصريين بمناسبة المولد النبوي الشريف 2021، كما هو موضح بالتالي: 

- بأنوار النبي أمسيك وبقرب مولده أهنيك وأدعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك. 

- النور في الكون أنتشر وابتهاجا بميلاد سيد البشر نبينا شفيعنا في يوم المحشر. 

- رسائل المولد النبوي عمت الأفراح كل وادي بعد أن نادى المنادي ولد المصطفى الهادي متباركين. 

- عوام البشر والشمس والقمر يزفون التهاني للقائم المنتظر بمولد سيد الرسل. 

ويردد المسلمين الصلاة على سيدنا محمد (ص)، ليرتقوا في الدنيا والآخرة حتى ينالوا الخير بالصلاة على سيدنا محمد (ص)، ولديكم أبرز الكلمات والرسائل التي يرددها ويرسلها المسلمين بمناسبة المولد النبوي الشريف: 

- يا حبيبي يا محمد يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأي وجهك يسعد يا كريم الوالدين، أنت نور أطل على الحياة وملؤها بالدفء. 

- بلغ العلا بكماله كشف الدجي بجماله حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وأله مبارك عليكم مولد النبوي الشريف. 

txt

رسائل تهنئة بالمولد النبوى الشريف 1443 وموعد إجازة مولد النبي 2021

txt

مدير مدرسة مسيحي يوزع حلوى المولد على طلاب بورسعيد (صور)

- أرسل لك باقة من الورد الجوري مروية بماء الورد المكتوب عليها صلي على سيدنا محمد (ص).

- أحبتي الأعزاء أتمني لكم الصحة والسعادة بمناسبة اقتراب المولد النبوي الشريف كل عام وأنتم إلى الله أقرب. 

اللهم صلي على نبينا محمد في الظل والنور، اللهم صلي على نبينا محمد في الشدة والسرور، اللهم صلي على سيدنا محمد خير خلقك يا أرحم الراحمين. 

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق جميع المعلومات والتفاصيل التي يبحث عنها المواطنين على مؤشر البحث جوجل، بمناسبة المولد النبوي.

المولد النبوي الشريف المناسبات الدينية رسائل تهنئة الرسائل المولد النبوي رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2021 تهنئة المولد تهنئة المولد النبوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

النيابة العامة تفجر مفاجأة فى واقعة «ميكروباص الساحل»

تشمل 5 قيادات.. حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات التعدين

انخفاض فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

إبتسام أمام محكمة الأسرة: «اتجوز عليا أرملة وقالي عايز أخد ثواب»

حريق هائل داخل مصنع في المنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية

الأهلي يستهل حملة الدفاع عن النجمة العاشرة بالتعادل مع الحرس الوطني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تاريخ مختصر للأزمة اللبنانية

ماجدة الجندى

أحلام لا تنتهى

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

علي سعدة

هيباتيا.. والجمهورية الجديدة

د. منى حلمى

أنعيها وكأننى أنعى نفسى

ماجد حبته

أيها العالم الجميل.. أين أنت؟

عفاف السيد

ظاهرة «جروبات الماميز»

سمر عادل

الصدمات الكبرى.. كيف وصلنا إلى الأزمة؟

صور

دوري أبطال أفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

محطة تل أبيب

المزيد

وسط وقوع إصابات.. مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينين جنوب نابلس

فلسطين: إقامة محطة الحافلات الاستيطاني جنوب نابلس يهدف لتقطيع أوصال الضفة

السعودية: إسرائيل ساهمت في صنع السلام.. ونؤمن بضرورة قيام دولة فلسطينية