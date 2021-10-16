استجابة لـ«التنسيقية».. الصحة توفر سيارات إسعاف لأهالي قرى حلايب وشلاتين

استجابت وزارة الصحة للشكوى التي قدمتها النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم وجود سيارات إسعاف في قرى الجاهلية وسوهين بحلايب وشلاتين، وعدم وجود أي خدمات طبية مما يجعلهم يضطرون للتوجه إلى الغردقة ومحافظة أسيوط على نفقتهم الخاصة. وأصدرت الوزارة اليوم توجيه للدكتور محمد جابر مدير عام الإدارة الصحية بالبحر الأحمر لتوفير سيارات الإسعاف. ووجه أهالي القرى الشكر والتقدير والاحترام لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على جهدهم لخدمة الأهالي في جنوب البحر الأحمر وشلاتين وحلايب.