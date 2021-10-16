المرصد السوري: مقتل 3 في هجوم للقوات الحكومية بسرمدا

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم شرطي جراء قصف صاروخي بنحو 5 قذائف نفذته القوات السورية وطال قسم شرطة سرمدا ومبنى النفوس ومخيم عشوائي يقع شرقي سرمدا الواقعة في إدلب بالقرب من الحدود مع تركيا.

وتسبب القصف أيضًا في وقوع نحو 15 جريحًا من بينهم مدنيون جارٍ نقلهم إلى المشافي الميدانية في المنطقة، مما يرشح ارتفاع حصيلة القتلى حيث تكتظ المنطقة بالمدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد إلى وصول تعزيزات عسكرية جديدة للقوات السورية، مؤلفة من عشرات الحافلات على متنها جنود ودبابات وراجمات صواريخ، إلى منطقة معرة النعمان ومحاور القتال في جبل الزاوية جنوبي إدلب، وسراقب شرقي إدلب على طريق "إم 4".

ويأتي ذلك في ظل التصعيد من قبل إعلام النظام حول بدء معركة قريبة في إدلب، تزامنًا مع حديث الرئيس التركي عن بدء عمل عسكري في شمال سوريا يستهدف مناطق "الإدارة الذاتية" وسط تخوف من وجود اتفاق غير معلن بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي على مقايضة مناطق بإدلب، مقابل مناطق في شمال وشمال شرق سورية.

وفي سياق آخر، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل عنصر من خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي برصاص عناصر قوات سوريا الديمقراطية أثناء محاولة عناصر الأخيرة اعتقاله خلال الحملة الأمنية التي نفذتها بمشاركة التحالف الدولي في قرية الرز بريف دير الزور الشرقي، والتي أسفرت عن اعتقال 8 أشخاص أشخاص، بينهم 3 من عائلة واحدة واثنان من عائلة أخرى، بالإضافة إلى اعتقال مختار قرية الرز، وذلك بتهم التعامل والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.

وحسب المرصد السوري، فإن الحملة الأمنية انتهت بعد اعتقال الأشخاص وقتل عنصر من خلايا التنظيم عقب تبادل إطلاق نار مع القوة المداهمة.