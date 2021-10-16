السبت 16 أكتوبر 2021
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سياسي

برلماني: السيسي أحدث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان

النائب عمرو فهمي
النائب عمرو فهمي

أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة مشروعات إسكان بديل للمناطق الغير الآمنة، من منطقة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن الرئيس السيسي حريص على القضاء على المناطق غير الآمنة خلال الفترة القادمة، وتوفير سكن بديل لهم.

وأكد فهمي، في بيان له، أن الرئيس السيسي أحدث طفرة غير مسبوقة  في قطاع الإسكان وتوفير مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات من الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، مشيرًا إلي أن الدولة حريصة على توفير حياة كريمة للفئات البسيطة والأكثر احتياجًا.

وذكر أن التكلفة المقدرة لتطوير العشوائيات غير الآمنة تبلغ 40 مليار جنيه، مما يؤكد أن هناك جدية من قبل الدولة للانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت، لافتًا إلي أن تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم للمواطنين يساهم في بناء الإنسان وتنميته.

وكان الرئيس السيسي قد أكد أن الدولة المصرية تخطط لبناء 500 ألف وحدة سكنية في عواصم المحافظات، لمواجهة البناء غير المخطط، مضيفًا: "خلى بالكم الـ500 ألف وحدة سكنية بكام؟، الوحدة بـ500 ألف جنيه يعنى كام، يعنى 250 مليار جنيه، ولما نعمل مليون وحدة يعنى 500 مليار جنيه والموضوع مش اقتصادى خالص".

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة في منطقة السادس من أكتوبر. 

جدير بالذكر أن مشروع الإسكان الاجتماعى ذو الطابع الحديث بمدينة حدائق أكتوبر، مزود بكل الخدمات الأساسية والبنية التحتية لتسهيل سبل المعيشة لمواطني سن العجوز، فضلًا عن تزويدها باحتياجات قاطنيها من القطاعات الصحية والتعليمية وكل الوسائل المعيشية الأخرى، ويتضمن المشروع 104 عمارات إسكان اجتماعي ذات طابع حديث، بإجمالي 2496 وحدة سكنية.

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