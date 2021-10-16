بدء عمل مراكز لقاح كورونا بساحات المحاكم والشهر العقارى والمرور

أعلن الدكتور سعد عبداللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن بدء العمل بمراكز تلقي لقاح فيروس بمقرات (المحاكم، الشهر العقاري، إدارات المرور)، وذلك بالتنسيق مع المسئولين بكافة الجهات وتوفير فريق طبي ثابت يوميا في جميع الجهات.

جانب من تلقي اللقاح

وأشار مكي إلى أن التطعيم يشمل الموظفين بهذه الجهات وكذلك المواطنين المترددين لتلقي الخدمات وحث الجميع للتوجه لمراكز اللقاح لتلقي لقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية ووزارة الصحة على صحة وسلامة المواطنين بتوفير كافة أنواع اللقاحات مجانا بجميع مراكز اللقاح على مستوى المحافظة.