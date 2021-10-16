السبت 16 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء عمل مراكز لقاح كورونا بساحات المحاكم والشهر العقارى والمرور

جانب من تلقي اللقاح
جانب من تلقي اللقاح

أعلن الدكتور سعد عبداللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن بدء العمل بمراكز تلقي لقاح فيروس بمقرات (المحاكم، الشهر العقاري، إدارات المرور)، وذلك بالتنسيق مع المسئولين بكافة الجهات وتوفير فريق طبي ثابت يوميا في جميع الجهات.

IMG-20211016-WA0091
جانب من تلقي اللقاح

وأشار مكي إلى أن التطعيم يشمل الموظفين بهذه الجهات وكذلك المواطنين المترددين لتلقي الخدمات وحث الجميع للتوجه لمراكز اللقاح لتلقي لقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية ووزارة الصحة على صحة وسلامة المواطنين بتوفير كافة أنواع اللقاحات مجانا بجميع مراكز اللقاح على مستوى المحافظة.

IMG-20211016-WA0093
جانب من تلقي اللقاح
الدقهلية وزارة الصحة لقاح فيروس المحاكم الشهر العقاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

الأكثر قراءة

تشمل 5 قيادات.. حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات التعدين

انخفاض فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

«مصر للطيران» تحظر دخول العاملين غير الملقحين ضد كورونا بدءًا من 25 نوفمبر

«نفسيتها سيئة».. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دوللي شاهين بعد الاعتداء عليها

«قُبلة وإطلالات جذابة».. محمد فراج وبسنت شوقى يخطفان الأنظار في مهرجان الجونة 2021

الإحصاء: 6.2% زيادة فى إنتاج القمح عام 2019/ 2020

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

علي سعدة

هيباتيا.. والجمهورية الجديدة

د. منى حلمى

أنعيها وكأننى أنعى نفسى

ماجد حبته

أيها العالم الجميل.. أين أنت؟

عفاف السيد

ظاهرة «جروبات الماميز»

سمر عادل

الصدمات الكبرى.. كيف وصلنا إلى الأزمة؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال يمكن تحقيقه «1-2»

محمد نجم

موجة تضخم عالمية.. ماذا يحدث ببساطة؟

صور

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية: إسرائيل ساهمت في صنع السلام.. ونؤمن بضرورة قيام دولة فلسطينية

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين شرق «يطا» جنوب الخليل

عضو بمنظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل لا تكف عن انتهاك حقوق شعبنا