السبت 16 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

البرلمان العربي يكرم النائبة وفاء البقالي لجهودها في تعزيز العلاقات البرلمانية

البرلمان العربي يكرم
البرلمان العربي يكرم النائبة وفاء البقالي

كرم البرلمان العربي خلال جلسته العامه اليوم، بمقر جامعة الدول العربية، النائبه وفاء البقالي عضو البرلمان العربي، والمغربي السابق، لجهودها الكبيره في تعزيز العلاقات البرلمانيه بين البرلمان العربي والبرلمان المغربي، وتمثيل المرأه العربيه في المحافل الدولية.

وأكدت البقالي، أن المرأة خلال  السنوات الأخيرة سجلت حضوراً قوياً  كماً ونوعاً في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وفي المؤسسات التشريعية، وكذلك على مستوى هيئات المجتمع المدني في المغرب.

واعتبرت البقالي أن  المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية، ومساهماً فاعلاً في تطوير المجتمع وهذا سيؤدي إلى الارتقاء بالمجتمعات والشعوب العربية.

افتتح عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي وقائع الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، اليوم السبت، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى اليمني، وريتاج العباسي، رئيسة البرلمان العربي للطفل، وأيمن عثمان الباروت أمين عام البرلمان العربي للطفل، وأعضاء البرلمان العربي، مؤكداً أن البرلمان العربي سيظل شريكاً فاعلاً في خدمة المصالح العليا للأمة العربية، وجناحاً مُكملاً للدبلوماسية الرسمية العربية في الدفاع عن كل القضايا العربية.

الاتحاد فلسطين المجتمع المدنى رئيس البرلمان العربي الملك عبدالله البرلمان المغربي عادل بن عبد الرحمن العسومي مجلس الشوري اليمني دعم البرلمان الفصل التشريعي الثالث

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