غدا.. افتتاح معرض «الليلة الكبيرة» لـ إبراهيم البريدي في جاليري نوت

يستضيف “جاليري نوت” بالزمالك، معرض “الليلة الكبيرة 5”، للفنان إبراهيم البريدى، ويفتتحه الفنان الكبير چورج البهجوري، وذلك في الساعة 6 مساء غدا الأحد الموافق 17 أكتوبر.

ويعد الفنان إبراهيم البريدي هو أول من استحدث فن "المرج خيط"، وانتقل بهذه التجربة الجديدة في الرسم بالأقمشة والخيوط لمساحة أرحب.

إبراهيم البريدي فنان تشكيلي ورسام كاريكاتير، حائز على جائزة الشارقة الدولية فى الأدب ورسوم الطفل الاحترافي 2014 عن قصة الأولاد والنخلة، وجائزة الدولة التشجيعية في الفنون عن رائعة صلاح جاهين الليلة الكبيرة عام 2017 .

له العديد من المعارض الخاصة منها:

- معرض (قصاقيص) بقاعة (الأرض) بساقية عبد المنعم الصاوى 2006.

- معرض بجاليرى (ريدة) أغسطس 2008 .

- معرض (الليلة الكبيرة) بقاعة (كافية كونست جاليرى) أغسطس 2009 .

- معرض (رقصة التنورة) بجاليرى (كونست) 2010 .

- معرض (الأرجواز بطعم البيوت) بقاعة (الأرض) بساقية عبد المنعم الصاوى يوليو 2010 .

- معرض (الليلة الكبيرة) بمركز شبابيك الثقافى بالمقطم يوليو 2012 .

- معرض بساقية عبد المنعم الصاوى أغسطس 2012 .

- معرض (الليلة الكبيرة) بقاعة (آرت كورنر) بالزمالك يوليو 2013 .

- معرض (البريدى ينونو) بقاعة الكلمة - ساقية الصاوى ديسمبر 2013.

- معرض (أغنية فى لوحة) بجاليرى دروب - بجاردن سيتى يونيو 2017.

- معرض بعنوان (منتهى الحب) بجاليري (دروب) بجاردن سيتي مارس 2021.

كما شارك في عدد من المعارض الجماعية المحلية منها:

- أقام عدة معارض فى متحف سعد زغلول - ساقية الصاوى - جامعه الدول العربية - وزارة البيئة - جاليرى كونست . المهرجان الأول بإٍسم الجمعية المصرية للكاريكاتير بدار الأوبرا المصرية 2000 .

معرض سوزان مبارك لرسوم الأطفال 2002 .

- معرض للكاريكاتير بنادى اليخت النهرى 2004.