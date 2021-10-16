الصحة العراقية تسجل 1077 إصابة جديدة بكورونا و25 وفاة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها "سجلت 1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 3007 أشخاص للشفاء".

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 25 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة الأخيرة، بلغ عددهم 11759، فيما بلغ مجموع الذين تلقوا اللقاح حتى الآن 5218682 شخصاً".

يذكر أن تلقى العراق أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، تبرعت بها إيطاليا عبر منصة "كوفاكس".

وتشير الإحصاءات الرسمية التي تصدرها وزارة الصحة العراقية بشكل يومي إلى تلقي أكثر من 4 ملايين شخص جرعة أو جرعتين من لقاح مضاد للفيروس بنسبة تشكل حوالي 10٪ من عدد سكان البلاد البالغ 40 مليوناً.

ووصلت 100.800 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" قدمتها إيطاليا التي تعهدت تسليم 15 مليون جرعة من اللقاح لمنصة "كوفاكس"، حسب بيان صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

وأوضحت المنظمة في بيان: "يأتي هذا التبرع بالجرعات إلى مرفق "كوفاكس" على رأس التزامات بمبلغ 470 مليون دولار أمريكي تعهدت إيطاليا بها".

وهذه الدفعة الثالثة التي يتم تسليمها إلى العراق في إطار برنامج "كوفاكس".

ونقل البيان عن أحمد زويتن، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق قوله: "نحن نعتقد في منظمة الصحة العالمية أننا لن نشعر بالأمان إلا عندما نكون جميعاً في أمان، ولن نتحكم بهذا الوباء ما لم يتم تطعيم جميع الأشخاص المؤهلين للحصول على اللقاح".

وأطلق العراق حملة التلقيح ضد "كوفيد-19 في مارس الماضي، بلقاحات "فايزر/بيونتيك" و"أسترازينيكا" و"سنيوفارم".

وثبتت إصابة نحو 1.9 مليون شخص في العراق منذ بدء تفشي الوباء في مارس 2020، ووفاة 21496 شخصاً، وفق وزارة الصحة العراقية.