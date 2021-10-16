القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج يتابع سير العملية التعليمية بالحرم الجامعي الجديد

تابع صباح اليوم الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج يصاحبه المحاسب اشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، سير العملية التعليمية بكليات التربية والآداب والتربية الرياضية، وذلك بمقر الحرم الجامعي الجديد، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية وتواصل الكليات في تنفيذ الجدول المعلن للمحاضرات المختلفة، وكذلك متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وخلال جولته تابع الدكتور مصطفي عبد الخالق بعض المحاضرات في عدد من المدرجات المختلفة بتلك الكليات مهنئا الطلاب ببداية العام الدراسي الجديد، وموجهاً لهم عدد من النصائح، من أهمها ضرورة المواظبة على الالتزام بتحصيل العلم، وصقل مهاراتهم بالدورات التدريبية المختلفة التي تناسب مجال دراستهم، حتى يستطيعوا المنافسة في سوق العمل، كما ناشد الطلاب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم والوقاية من فيروس كورونا.

وأكد "عبد الخالق"على أن إدارة الجامعة تحرص على تقديم الدعم الكامل للنهوض بالعملية التعليمية داخل جميع كليات الجامعة المختلفة، وتوفير كل مايلزم من سبل الرعاية لمن يستحقونها ، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة الطلاب، وتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدتهم على التفوق والنجاح.