السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولي لرئيسة الحكومة التونسية: تكليفات رئاسية بتقديم كل الدعم لتونس

مدبولي
مدبولي

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اتصالا هاتفيا بـ نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، حيث وجه لها التهنئة على توليها المنصب، ومعربا عن سعادته لتوليها المسئولية، كأول سيدة عربية تتقلد هذا المنصب. 

وأكد رئيس الوزراء، خلال اتصاله، وجود تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة صور الدعم لأشقائنا في تونس، قائلا: "نتمنى لكم كل التوفيق، خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر به تونس الشقيق، ونحن نثق في قدرتكم على تخطي هذه المرحلة، وتحقيق ما يصبو إليه الشعب التونسي". 

من جهتها، أعربت نجلاء بودن رمضان، رئيسة وزراء تونس، عن سعادتها الكبيرة بمكالمة الدكتور مصطفى مدبولي الهاتفية، كما تقدمت بشكر خاص للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "أتمنى أن تنقل تحياتي للرئيس السيسي على دعمه الدائم لتونس خلال هذه الفترة الدقيقة". 

وأضافت: "لقد شرح لي الرئيس قيس سعيد في اجتماع معه مدى الصلة الوثيقة، والعلاقة القوية بينه وبين الرئيس السيسي، وأنه يُعول كثيرا على الدعم والتعاون بين البلدين". 

وطلبت رئيسة الحكومة التونسية، خلال مكالمتها الهاتفية مع الدكتور مصطفى مدبولي، التعجيل بعقد اجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بين البلدين؛ لبحث سبل دفع علاقات التعاون المشتركة بين الجانبين في كافة المجالات. 

ورحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماعات اللجنة في أقرب وقت، على أن تتولى الجهات المعنية البدء في الإجراءات التحضيرية والاجتماعات التمهيدية بين الفنيين من الجانبين، لعقد اجتماعات اللجنة المشتركة في أقرب فرصة.

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيسة وززاء تونس رئيسة الوزراء نجلاء بودن اتصال هاتفي

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