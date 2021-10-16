السبت 16 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يتابع سير العملية التعليمية بالحرم الجامعي

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

تابع صباح اليوم، الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، سير العملية التعليمية بكليات التربية والاداب والتربية الرياضية، وذلك بمقر الحرم الجامعي الجديد، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية وتواصل الكليات في تنفيذ الجدول المعلن للمحاضرات المختلفة، وكذلك متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وخلال جولته، تابع الدكتور مصطفي عبد الخالق بعض المحاضرات في عدد من المدرجات المختلفة بتلك الكليات مهنئا الطلاب ببداية العام الدراسي الجديد، مشددا على ضرورة الالتزام بتحصيل العلم حتى يستطيعوا المنافسة في سوق العمل.

كما ناشد الطلاب  بالالتزام بالاجراءات الاحترازية للحفاظ علي صحتهم والوقاية من فيروس كورونا.

وأكد أن إدارة الجامعة تحرص على تقديم الدعم الكامل للنهوض بالعملية التعليمية داخل جميع كليات الجامعة المختلفة، وتوفير كل ما يلزم من سبل الرعاية لمن يستحقونها، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة الطلاب، وتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدتهم على التفوق والنجاح.

الأحد الثلاثاء العام الدراسي انفصال تحصيل درجات عمل انف اجتماع عقد اجراءات السلام على خلال بداية

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