محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

نصت البرقية على: فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيـس جمهوريـة مصـر العربية “يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال “ بالمولـــد النبــوي الشريــف “سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية و تقدمنا السياسي والاقتصادي ".

وأضاف: "فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبنائها وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم و معكم آماله في التقدم و الرفعة و الازدهار و الاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة،

داعمين ومؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كافة المحـن نحو التقدم والازدهار متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائداً عظيماً".

وبعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقية تهنئة بهذه المناسبة الدينية العظيمة على قلوبنا جميعا وهى ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية.