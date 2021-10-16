تحليل DNA لأب وابنه الكفيف على نفقة محافظة الدقهلية (صور)

كلّف د. أيمن مختار، محافظ الدقهلية، السبت، بإجراء تحليل DNA على نفقة المحافظة لمحمد إبراهيم حجازي (كفيف) ولوالده من قرية الكفر الجديد بمركز ميت سلسيل بالمحافظة والذي تاه وعمرة 7 سنوات والآن عمره 28 عامًا بعدما استدل على مكان وجوده بجمعية رعاية المكفوفين بكفر الشيخ لاستكمال إجراءات عودته لأسرته بالدقهلية.

اثناء التحليل

وسبق محافظ الدقهلية وأن كلف الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن، للتنسيق مع مديرية التضامن بالمحافظة وذلك لسرعة إنهاء الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بتسليمه الى أسرته بقرية الكفر الجديد بالدقهلية.

اثناء التحليل

وكلف المحافظ لجنة من المحافظة تضم مدير عام التفتيش والمتابعة ومدير عام العلاقات العامة ومدير متابعة مكتب المحافظ ورئيس مركز ميت سلسيل للانتقال وزيارة أسرة الشاب لطمأنتهم بانهاء إجراءات عودته لمنزله، كما كلف بتوفير احتياجات الأسرة وتقدم أوجه الرعاية والدعم المطلوب لاسرة المواطن.

اثناء التحليل

وأكد محافظ الدقهلية تقديم أوجه الدعم والرعاية لكافة الفئات المستحقة للمساندة من ابناء محافظة الدقهلية، كما أكد أن المحافظة بكامل أجهزتها تبذل الجهود الكبيرة لرعاية الحالات الإنسانية، بالتنسيق المستمر مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بهدف تقديم الرعاية لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التى تضع هذه الفئات فى مقدمة الأولويات.