مراعاة كثافة الفصول ومنع التصوير.. أبرز توصيات اجتماع «تعليم الإسكندرية»

عقد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ونادية فتحي وكيل المديرية، صباح اليوم السبت، اجتماعًـا موسعًـا، لمناقشة آليات العمل بالإدارت والمدارس في ضوء ما تم رصده خلال الأسبوع الأول من الدراسة.

جاء ذلك بحضور مدير عام الشئون التنفيذية ومدير عام التعليم الفني ومدير عام الشئون المالية والإدارية، و مديري عموم الإدارات التعليمية، وموجهي عموم المواد الدراسية والأنشطة التربوية، ومديري المراحل التعليمية والتخطيط والمشروعات والمتابعة وتقويم الأداء والأمن والاتصال السياسي والتخطيط والمتابعة والتطوير التكنولوجي و والتعليم الخاص ومركز المعلومات والتوجيه المالي والإداري ومديري التنسيق للتعليم العام والفني والخدمات.

اجتماع تعليم الإسكندرية



وشدد مدير المديرية في تعليماته لمديري الإدارات على المتابعة الميدانية لسير وانتظام العملية التعليمية يوميًّـا والتأكيد على الإشراف اليومي وتسجيل غياب الطلاب وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب حفاظًـا على أمنهم وسلامتهم، وغلق الأبواب فور دخول الطلاب للمدرسة حرصًـا على انضباط اليوم الدراسي، ووضع مواعيد محددة لدخول أولياء الأمور لإنهاء الأمور المتعلقة بذويهم حفاظًـا على الصحة العامة للطلاب وأولياء الأمور وجميع القائمين على العملية التعليمية، وتسليم الكتب المدرسية للطلاب بعد سداد المصروفات الدراسية ، وتكثيف عمل غرف العمليات والمتابعات الميدانية بالإدارات التعليمية الثماني ، وسرعة الاستجابة في فحص شكاوى أولياء الأمور .

اجتماع تعليم الإسكندرية

هذا وستقوم قوافل المتابعة من المراحل التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية والمتابعة وتقويم الأداء بالمديرية والإدارات بجولات تفقدية بمدارس المحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية وتذليل العقبات بالتعاون مع مديري المدارس ومديري عموم الإدارات.

وأكد «سعد» على مراعاة الكثافة المرتفعة في المدارس التي تعمل بنظام الفترة الواحدة وتحويلها للعمل بنظام الفترة الممتدة بالتنسيق مع مجالس الأمناء ومديري المدارس ومديري المراحل دون إحداث عجز في أعداد المعلمين ، أما في المدارس التي تعمل بنظام الفترتين وبها كثافات مرتفعة يتم العمل بنظام الثلاث فترات بالتنسيق مع مجالس الأمناء ومديري المدارس ومديري المراحل وبعد العرض على مدير المديرية بكل حالة على حدة دون المساس بعدد أيام الدراسة وفق الخريطة الزمنية المعتمدة، وكذلك حظر استخدام العقاب البدني والالتزام بتنفيذ لائحة الانضباط المدرسي رقم 287 لعام 2016.

اجتماع تعليم الإسكندرية



كما شدد على تفعيل المجموعات المدرسية ومتابعة إغلاق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية ، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور ، ومنع التصوير داخل المنشآت التعليمية إلا بعد التنسيق مع المستشار الإعلامي للوزارة أو مدير المديرية وحظر الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام ويقتصر التصريح على مدير المديرية، والتركيز في الإذاعة المدرسية على رفع وتنمية الوعي بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية التي أقرَّتها وزارة الصحة والسكان و أهمية النظافة العامة.