السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

للمرة الثانية.. حركة طالبان توعد بعودة الفتيات مرة أخرى للمدارس

حركة طالبان
حركة طالبان

للمرة الثانية، أعلنت حركة طالبان اليوم السبت، أنها ستسمح قريبا لجميع الفتيات الأفغانيات بالالتحاق بالمدارس الثانوية.

وكانت الحركة وعدت من قبل عن نيتها في الإعلان عن عودة الفتيات للمدارس، على الرغم من مرور أكثر من شهر على عودة الطلاب الذكور إلى مقاعد الدراسة.

وأكد مسؤول كبير في الأمم المتحدة، أن طالبان أخبرته بأنها ستعلن قريبا جدا السماح لجميع الفتيات الأفغانيات بالالتحاق بالمدارس الثانوية.

وقال نائب المدير التنفيذي لليونيسف، عمر عبدي، الذي زار كابل الأسبوع الماضي، للصحفيين في مقر الأمم المتحدة، اليوم السبت، إن خمسة من ولايات أفغانستان البالغ عددها 34 وهي بلخ وجوزجان وسمنغان في الشمال الغربي، وقندوز في الشمال الشرقي وأوروزغان في الجنوب الغربي، سمحت بالفعل للفتيات بالالتحاق بالدراسة، وفقا لوكالة أسوشيد برس.

وأضاف عبدى أن وزير التعليم في طالبان أخبره أنهم يعملون على إطار للسماح لجميع الفتيات بمواصلة تعليمهن بعد الصف السادس، يتوقع نشره ما بين شهر إلى شهرين، في إشارة إلى تعليمات ستصدر عن الحركة المتشددة من أجل تحديد شروط تلك العودة وقوانينها.

فيما نبه المسؤول الأممي إلى أن ملايين الفتيات فقدن منذ نحو 27 يوما حق التعلم، وحث طالبان والمدارس على السواء إلى عدم الانتظار، قائلا: "أي يوم ننتظره هو يوم ضائع بالنسبة للفتيات غير الملتحقات بالمدرسة".

يذكر أنه منذ تسلم طالبان السلطة منتصف أغسطس الماضي، رسمت أسئلة كثيرة حول توجهات الحركة، فيما يتعلق بحقوق المرأة والنساء في البلاد، لاسيما بعد أن أعلنت في سبتمبر أنها ستسمح بعودة الطلاب والمعلمين الذكور إلى المدارس فقط، فيما بقيت المعلمات والطالبات في البيوت.

وتتزايد المخاوف الغربية على حقوق الإنسان والحريات في أفغانستان، خاصة أن طالبان حرمت خلال حكمها السابق للبلاد من 1996-2001، الفتيات والنساء من حق التعليم ومنعتهن من العمل والسفر.

طالبان لمدارس الفتيات أفغانستان الامم المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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