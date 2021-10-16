السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنفيذ 8 حالات إزالة ضمن الموجة 18 لإزالة مخالفات البناء بأسيوط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،ان حملات إزالة التعديات على الاراضى الزراعية ومخالفات البناء مستمرة بجميع قرى ومراكز المحافظة بالاضافة الى حملات ازالة التعديات على اراضى أملاك الدولة والتعديات على نهر النيل.
وذلك ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشيرا الى التصدي بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

حملات ازالة للتعديات (4)-1


تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات وخاصة على المجارى المائية ونهر النيل وفرض هيبة الدولة على أراضيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون استثناء وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

حملات ازالة للتعديات (5)-1


واشار محافظ أسيوط الى ان الحملات المستمرة بقرى ومراكز المحافظة تمكنت من ازالة  8 حالات تعدى على اراضى زراعية ومخالفات بناء بمركزى القوصية والفتح تحت اشراف هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والإدارة الهندسية والزراعة والمتابعة الميدانية بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن ومراكز الشرطة حيث تم تنفيذ ازالة حالات تعدى على باقامة اسوار بالطوب على الاراضى الزراعية بحوض الجنينة وحوض الشيخ نجيب بالقوصية وازالة اعمدة الدور الثانى باحد المنازل بحوض ابوفالح كما تم استهداف ازالة تعديات على اراضى زراعية بمنطقة الهدار بالاطاولة بمركز الفتح.

حملات ازالة للتعديات (6)


واوضح المحافظ ان إجمالي الإزالات منذ بداية إنطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 للإزالات وحتى الآن بلغ 76 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك الدولة بإجمالي مساحة 6530 متر مربع مباني و116 فدان و5 قيراط و4 سهم زراعة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ، مشدداً على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية وتنفيذ الإزالة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى على أن يتم تقديم تقارير يومية حول النتائج التى يتم تحقيقها خاصة مع انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 للازالات واستمرارها حتى 29 أكتوبر الجاري.
كما أعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.

اسيوط محافظة أراضي زراعية حملات إزالة مخالفات محافظ أسيوط إزالة تعديات وزير التنمية المحلية الأراضي الزراعية مخالفات البناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

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