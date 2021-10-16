السبت 16 أكتوبر 2021
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الدين لله

الشيخ محمد أبو بكر: ثلاث آيات من القرآن لفك السحر وجلب الرزق

ثلاث آيات لجلب الرزق
ثلاث آيات لجلب الرزق

قال الشيخ محمد أبو بكر، من علماء الأوقاف، إن هناك ثلاثة آيات من القرآن لو قرأت على جبل لازال من مكانه، فهذه الآيات لها دلالة قوية عظيمة وكبيرة، ولها تأثير كبير على من يجعلها ورد يومي له.

وأضاف في فيديو مصور عبر صفحته الرسمية على موفع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" أن أي إنسان مكروب ومهموم، ويشعر بالحسد أو السحر، أو أي إنسان يدخل على مشروع، أو يختار أي أمر من الأمور الحياتية، فلابد أن يعرف مقدار وعظمة هذه الآيات ويقوم بقراءتها قبل الإقدام على أي أمور من الأمور فسوف ييسر الله هذا الأمر.

واستدل بما فعله الصحابي عبدالله بن مسعود ، قرأ هذه الآيات في أذن إنسان مبتلي، وقيل مصاب بالصرع، فسيدنا محمد بعد أن وجد هذا الشاب قد برأ، فسأل عبدالله بن مسعود ما الآيات التي قرأتها؟ والسؤال المراد منه تعليمنا فهو سؤال تعليمي والغرض منه أن يجيب ابن مسعود وعلى ملء الصحابة فيسمع النبي ويسمع الصحابة ويرون إقرار النبي لما فعل عبدالله بن مسعود.

وتابع: وقال سيدنا رسول الله عن هذه الآيات لو أن رجلا مسلما قرأها على جبل لازال، وفى رواية لو قرأت على بعير لفك من عقاله، فهى قوية ومؤثرة جدًا.

وأشار إلى أن الآيات هى ثلاثة من القرآن الكريم، في سورة المؤمنون، وهم: " أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (115) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (116) وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (117) وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (118).
وناشد المسلمين بأن يحفظوا تلك الآيات ويجعلونها ورد يومي، ونوه بأن من يواظب عليها سوف يرى العجب في حياته، وتغيير في جميع مناحى حياته.

آيات لفك السحر والحسد أدعية الرزق سورة المؤمنون آيات القرآن الكريم ثلاث آيات لجلب الرزق الشيخ محمد أبو بكر

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