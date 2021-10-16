السبت 16 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الهرم التعليمية»: تسكين جميع المتقدمين لمدارس اللغات وتعدوا 5 سنوات

ناصر شعبان
ناصر شعبان

قال ناصر شعبان، مدير ادارة الهرم التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه سيتم تسكين جميع التلاميذ الذين تعدوا سن الخمس سنوات، المتقدمين بالمدارس الرسمية اللغات، بالعام الدراسي الحالي 2021-2022.

وشدد مدير الإدارة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن تنسيق القبول الثالث بالمدارس الرسمية للغات، سيكون هذا الأسبوع، ليتم تسكين الالتلاميذ وبدء الدراسة الأسبوع المقبل بالمدارس.

وأكد مدير إدارة الهرم التعليمية، توفير أماكن بالمدارس لهؤلاء التلاميذ، كما يتم توفير السعة الاستيعابية لكثافتهم.

طريقة دفع مصاريف المدارس الحكومية 2021:

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة دفع مصاريف المدارس الحكومية 2021، لجميع المراحل والصفوف، عن طريق: 

1) التوجه بالرقم القومي إلى مكاتب البريد ودفع المبلغ المطلوب في حساب مصروفات المدارس.

2) التوجه بالرقم القومي إلى منافذ فوري في حساب مصروفات المدارس.

3) التوجه بالرقم القومي لمنافذ التحصيل التابعة لشركة إي فاينانس والمنافذ التابعة لها (وقتي/ ايجي.باي/سداد/طلقة/ضامن/امان/مصاري/ بيى/ممكن/موجه/أموال/ خالص موبايل)، في حساب مصروفات المدارس.

 

حلايب وشلاتين ذوي الاحتياجات الرعاية وزارة التربية دور الرعاية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم ذوى الاحتياجات الخاصة الثور التضامن الاجتماعي غير القادرين معاش التضامن الاجتماعي المستندات خمس سنوات العام الدراسي الحالي مصاريف المدارس الحكومية الرسمية لغات

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