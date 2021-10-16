الجزار: 45% من سكان مصر كانوا سيعيشون فى عشوائيات حال استمر وضع ما قبل 2014

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن المناطق العشوائية في مصر كان يقطنها 14 مليون مواطن قبل عام 2014، وكان سيصل العدد إلى قرابة 30 مليون نسمة حال استمرار الوضع دون تدخل، فضلًا عن التعدي على الأراضي الزراعية.

وأضاف الجزار، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من المشروعات بديلة العشوائيات اليوم من مدينة 6 أكتوبر، إن ما بين 40 لـ45% من سكان مصر كانوا سيعيشون في مناطق غير آمنة وغير مخططة إذا استمر الوضع على ما كان عليه قبل 2014، لكن الدولة أبت أن يكون ذلك ووضعت خطة استراتيجية للقضاء على هذه الظاهرة تمامًا، وكانت هناك حاجة ملحة لتنفيذ 250 ألف وحدة للسكن غير الأمن، وأضفنا مبادرتي الرئيس "سكن لكل المصريين" والتمويل العقاري، لتوفير وحدات سكنية لكافة المواطنين قبل الحاجة إليها.

وأكد أنه حاليًا لا يوجد أحد يعيش في مناطق غير آمنة، وتم تسكين 85% من قاطني هذه المناطق، والباقي يتم منحهم قيمة إيجارية لحين تسكينهم، وبانتهاء التنفيذ سيتم تسكين الجميع وتنتهي هذه الظاهرة تمامًا.

وتابع الجزار أن الاستراتيجية الوطنية التي أطلقت المحور الثاني كان يتكلم عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبند السابع هو الحق في السكن، ولكن هناك حقوقًا أخرى مثل الصحة والتعليم، وعندما ننظر للوضع السابق سنجد أن 100% من قاطني العشوائيات ليست لديهم حيازة آمنة للسكن الذي كانوا يعيشون به، وعندما تم نقلهم منحتهم الدولة ما يؤمنهم ويفيد حيازتهم.

وأضاف أنه في الإطار الأشمل أطلقت الدولة القانون 144 لسنة 2014 لتأمين الحيازة، وقانون التصالح تم العمل به لتأمين الحيازة، وهي حقوق تقدمها الدولة للمواطن لتأمين حيازته وتأمينه اجتماعيًا.