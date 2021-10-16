بدء توافد الزائرين على الملتقى التسويقي للتمور في الوادي الجديد

توافد بعض الزائرين والمحبين لمنتجات التمور بمحافظة الوادي الجديد والمحافظات الأخرى، لحضور افتتاح الملتقى التسويقي الأول للتمور بالمحافظة، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.

أكد المهندس سيد محمود مشرف زراعي بمركز الداخلة، أنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بدأ التوافد من المواطنين على الملتقى التسويقي الأول للتمور، حيث يضم الملتقى 91 معرضا للتمور على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية أبرزهم دولة السودان.

وأضاف أن الملتقى التسويقي يهدف إلى توثيق الروابط وتعزيز التعاون بين منتجي ومصنعي ومسوقي ومصدري ومستخدمي التمور، وتبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين العارضين والزائرين من داخل وخارج مصر.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور يهدف إلى تشجيع قطاعي إنتاج وتصنيع التمور لاستهداف الأسواق التصديرية، وعرض أهم أصناف التمور المصرية، وأهم متطلبات مصانع التمور من خدمات.

وأضاف أن هذا الملتقى يهدف إلى ترويج التمور المصرية لزيادة فرص التصدير للأسواق الدولية وتبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين الأطراف المعنية، وتشمل فعاليات الملتقي معرضا لعرض أجود أصناف التمور المصرية، وورش عمل لنقل الجديد على مدار سلسلة القيمة، ومسابقات لتحفيز التميز والابتكار، وعرض الجديد في مجال زراعة وصناعة وتصدير التمور والتعامل مع المنتجات الثانوية من خلال ورش العمل، وتحفيز الابتكار والإبداع من خلال فئات المسابقة المطروحة، وإلقاء الضوء على أهمية المنتجات الثانوية للنخيل وتعزيز قيمتها المضافة، بالإضافة إلى ندوات علمية حول أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في مجال إنتاج التمور ومكافحة آفات النخيل، وكذلك تنظيم مسابقة لاختيار أفضل 8 فئات من بين المشاركين بالملتقى.

وبدأت محافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، فعاليات الملتقى التسويقى الأول للتمور المصرية، والذى يقام بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير صناعة وإنتاجية التمور بمحافظة الوادي الجديد والتي بلغت 151 ألف طن بموسم 2020 بإجمالي أعداد نخيل وصلت إلى 1.5 مليون نخلة.