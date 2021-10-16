السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

10 مشروعات في علوم الفضاء لحديثي التخرج تفوز بجوائر مبادرة رواد النيل

رواد النيل
رواد النيل

شاركت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والبنوك، في مسابقة (Nasa space App cairo) لريادة الأعمال في مجال علوم الفضاء للطلاب المصريين في المرحلة الثانوية والجامعية وذلك بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية والسفارة الأمريكية والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقالت الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل إن المسابقة التي بدأت منذ عام 2015، تشارك فيها مبادرة رواد النيل كراعي لجوائز المسابقة، بالإضافة إلى تقديم خدمة الإحتضان للفرق الفائزة، مشيرا إلى أن المسابقة  تركز على النماذج الأولية في مجال علوم الفضاء بداية من مرحلة الفكرة وتصميمات النماذج الأولية.

قال الدكتور محمد عباس مدير برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل أنه تم اختيار 10 مشروعات لشباب حديثي التخرج للفوز بالجوائز التي تقدمها مبادرة رواد النيل منها الانضمام إلى دورة برنامج" ما قبل الاحتضان" التي تساعد على تحويل الافكار إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ ،وذلك من خلال الدعم العيني الكامل واللازم لها مثل توفير بيئة عمل مناسبة والتدريب و الإرشاد وتطوير النموذج الأولية.

وأشار إلى أن الجوائز تتضمن أيضا جائزة الابتكار وتتمثل في تقديم الدعم التقني والفني الكامل من خلال مبادرة رواد النيل لتطوير  أو تصميم النماذج الأولية بإستخدام الامكانيات  المختلفة المتاحة سواء آلالات أو برامج بالمبادرة ، كما تشمل الجوائر أيضا تقديم خدمة الارشاد والتوجيه لعدد 6 فرق من خلال خبراء ومتخصصين بما يمكن الفرق الفائزة من الاستمرار والتطور في سوق العمل.
والجدير بالذكر أن المسابقة في هذا العام استقبلت اكثر من 90 فريق  بعدد 409 متقدم تم تصفيتهم الي 78 فريق للعمل على افكارهم على مدى 48 ساعة من خلال دعم وتوجيه  خبراء متخصصين ليتم اختيار عدد 62 فريق للعرض  أمام لجنة من المحكمين قبل اختيار ال 10 فرق الفائزة.

مبادرة رواد النيل البنك المركزي المصري مشروعات الشباب مشروعات فى مجال علوم الفضاء علوم الفضاء حديثي التخرج

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