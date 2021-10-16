رئيس جامعة مطروح يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي

هنأ الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والأمة العربية والإسلامية، والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقدم الدكتور مصطفى النجار بخالص التهنئة إلي نواب الجامعة، العمداء والوكلاء، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، العاملين، والطلاب، بتلك المناسبة العطرة، أعادها الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأمنها واستقرارها.



وأكد رئيس الجامعة أن الاحتفال بذكرى مولد المصطفى تُعد من أهم المناسبات التي يعتز بها المسلمون في العالم أجمع، داعيًا لضرورة التمسك بمبادئ الإسلام الوسطى، والقيم الإنسانية النبيلة التي دعا إليها الإسلام، من الإخلاص، إتقان العمل، قبول الآخر. الإخاء، والمساواة، التراحم، والسلام للبشرية جمعاء.

وكان قد بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقيه تهنئة الي الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفالات بالذكرى ال٤٨ لانتصارات السادس من اكتوبر المجيدة.

نصت البرقية علي " فخــامــة الرئيس / عبد الفتاح السيسـي " رئيس جمهورية مصر العربية “ يُسعدني و يُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح و أجهزتها التنفيذية والأمنية و الشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني و أطيب التمنيات بمناسبة ذكرى “ انتصارات 6 اكتوبر المجيدة “ سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية و تقدمنا السياسي و الاقتصادي ”.

كما بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ببرقيات تهنئة بهذه المناسبة التاريخية العظيمة والخالدةفي سجل انتصارات وبطولات الجيش المصري العظيم الي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعرواى وزير التنمية المحلية والفريق اول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ،والفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة والسادة قادة القوات والافرع واللواء شريف معوض قائد المنطقة الغربية بهذه المناسبة العظيمة