السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية الإمارات ومستشار الأمن القومي الأمريكي يبحثان أوضاع المنطقة

عبدالله بن زايد
عبدالله بن زايد

استعرض وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية جيك سوليفان العلاقات الاستراتيجية وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت، أنه تم خلال اللقاء أيضا - الذي عقد في واشنطن - بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود البلدين لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، وتناولا أيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء - عمق العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية والتزامهما المشترك بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة ودعم تطلعات شعوبها في الازدهار والتنمية، مشيرا إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة تشهد نموا وتطورا مستمرين على مختلف الأصعدة ونتطلع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما. 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، تقديم 31 ألفًا و708 جرعات من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة- وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام"- أن مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الآن بلغ 20 مليونًا و645 ألفًا و11 جرعة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح لتقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

ابوظبى الخارجية الإماراتية الامن القومي الامريكي أمريكا الإمارات

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