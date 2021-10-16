«أبل» تحذف تطبيقات قراءة القرآن والكتاب المقدس فى الصين

اختفت خدمة الكتب الصوتية "أوديبل" وتطبيقات الهاتف لقراءة القرآن والكتاب المقدس من متجر "آبل" في البر الرئيسي الصيني، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت "أوديبل" في بيان إنها حذفت تطبيقها من متجر "آبل" في البر الرئيسي الصيني الشهر الماضي "بسبب شروط الترخيص".

من جانبها، قالت شركة خدمات إدارة البيانات الباكستانية التي تنتج تطبيق "القرآن المجيد"، إنها تنتظر المزيد من المعلومات من هيئة الإنترنت في الصين حول كيفية استعادته.

وقالت الشركة إن نحو مليون شخص يستخدمون التطبيق في الصين، بينما يستخدمه نحو 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

وأكد منتج تطبيق الكتاب المقدس حذف تطبيقه هو الآخر من متجر "آبل" في الصين بعد أن علم من عملية مراجعة متجر تطبيقات "آبل" أنه بحاجة إلى تصريح خاص لتوزيع تطبيق يضم "محتوى كتاب أو مجلة".

ودان مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير" إجراءات "آبل"، قائلا إن الشركة "تمكّن الصين من قمع المسلمين وغيرهم".

وتم اكتشاف عمليات الحذف لأول مرة هذا الأسبوع من قبل "آبل سينسورشيب"، وهو موقع إلكتروني يراقب متجر تطبيقات "آبل" لاكتشاف حظر التطبيقات وتوقيت ذلك.

و علي صعيد آخر ، استأنفت "آبل" القرار الصادر في سياق المحاكمة التي تتواجه فيها مع شركة إنتاج ألعاب الفيديو "إبيك جايمز"، طالبة تعليق الحكم القضائي الذي يتيح لمطوّري التطبيقات عرض نظام دفع آخر على المستخدمين بدلا من ذلك الذي تقدّمه.

وطلب عملاق التكنولوجيا تعليق العمل بهذا القرار ريثما يصدر حكم نهائي في القضية، وهو أمر قد يستغرق سنوات عدّة. ومن المرتقب أن ينظر قاض في هذه المسألة في نوفمبر.

وكانت قاضية أمريكية فرضت على "آبل" في 10 سبتمبر ترك هامش أوسع من الحرّية للمطوّرين، لا سيّما في ما يخصّ سبل تفادي العمولة التي تقتطعها منهم.

ولم يعد في وسع "آبل" فرض نظام دفعها الخاص على المطوّرين في سياق تطبيقاتهم وإلزامهم بدفع رسوم، بحسب قرار القاضية إيفون رودجرز من محكمة أوكلاند (كاليفورنيا) المكلّفة فضّ هذا النزاع مع "إبيك جايمز".