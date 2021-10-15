الجمعة 15 أكتوبر 2021
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مصر

«الصحة»: ملتزمون بتأمين أى تجمعات.. والجونة واجهة مهمة لمصر أمام العالم

خالد مجاهد
خالد مجاهد

تفقد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، يرافقه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، نقاط الخدمات الطبية التي تقدمها الوزارة لضيوف مهرجان الجونة السينمائي.

وشملت الجولة تفقد العيادات المتنقلة ونقاط تمركز سيارات الإسعاف، ومواقع تواجد فرق تسجيل الراغبين في الحصول على التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، ومعمل تحليل الـPCR والـRapid tests، وأكشاك توزيع المطهرات والكمامات، وفرق التواصل المجتمعي التي تقوم بتوعية الحضور بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم من عدوى فيروس كورونا.  

واستمع مجاهد إلى وصف تفصيلي من القائمين على تقديم خدمات صحة المرأة في العيادة المتنقلة التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، حيث أوضحت مشرفة العيادة أنهم يبدأون بتسجيل بيانات السن وعدد مرات الحمل والرضاعة، مع قياس ضغط الدم والسكر والوزن والطول، ثم يتم التعريف بطريقة الفحص الذاتي وموعده، وكيفية اكتشاف أي تغييرات في الحجم ولون الجلد والشكل العام، وبناء عليه يتم تحديد نوع الفحص التالي سواء بالأشعة التليفزيونية أو باستخدام الماموجرام، ثم يتم اتخاذ القرار بسحب عينة وإرسالها للمعمل الباثولوجي، ويتم إبلاغ السيدة بنتيجة التحليل هاتفيًا وتوجيهها إلى المستشفى المخصص للعلاج بالمجان.

كما تفقد مجاهد العيادات المتنقلة، وتابع تقديم الخدمات على المترددين، وتأكد من توفر أدوية الضغط، والسكر، والمسكنات الموضعية والأقراص، وبخاخات للحساسية والمضادات الحيوية، وقطرات العين المختلفة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، أن معمل تحليل الـPCR، التابع للوزارة في الجونة، سحب 62 عينة، كما تم تسجيل بيانات وتطعيم 182 باللقاحات المضاد لفيروس كورونا، مضيفًا أن العيادات المتنقلة قدمت خدماتها لـ245 من للضيوف والعمال والقائمين على المهرجان، فيما قدمت فرق التواصل المجتمعي خدمات التوعية ووزعت المطهرات والكمامات على 1200 من المتواجدين في الجونة.

وأكد مجاهد التزام وزارة الصحة والسكان بالتأمين الطبي لأي تجمعات تحدث داخل مصر، للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى حرص الوزارة على خروج مهرجان الجونة السينمائي في أفضل صورة، لكونه واجهة لمصر أمام العالم.

وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد مهرجان الجونة فيروس كورونا

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