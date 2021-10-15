الجمعة 15 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ميسون صقر: أنا ابنة الثقافة المصرية.. ووجدت في مقهى ريش الكثير من التاريخ

صورة من المناقشة
صورة من المناقشة

قالت ميسون صقر القاسمي مؤلفة كتاب "مقهى ريش.. عين على مصر": "أوجه الشكر لدار نهضة مصر لترحيبها بالكتاب ونشرها له، وأن القاهرة أكبر من أن أتحدث عنها  وأن مقهى ريش جزء من  القاهرة، تعلمنا من مصر ومازلنا نتعلم  في مصر قلب العالم العربي.

2d8f4f39-e41a-4ebf-8c07-f6448bcbb1e3
صورة من المناقشة

وأضافت صقر خلال فعاليات مناقشة كتابها "مقهى ريش.. عين على مصر"، والكتاب صدر حديثا عن دار نهضة مصر: منذ بدأت الكتابة عن القاهرة  كنت اكتب بعين المحب، وهذا ما جعلني أذهب الى الكتابة عن القاهرة  وعن عوالم المقاهي في القاهرة، مقاهي الحرفيين ومقاهي  المثقفين وغيرها وتعرفت على وثائق  كثيرة كانت مجموعة وطلبت من صاحب المقهى مجدي عبد الملاك أن يحولها لكي تنشر إلكترونيا.

وتابعت: "وجدت في مقهى ريش  الكثير من التاريخ  فقد  اكتشفت فيه غناء  ام كلثوم وسيد درويش  وغيرهما الكثير، وارتبطت بمقهي ريش  عبر بيانات ريش التي شاركت فيها   وختمت ميسون صقر كلمتها  بأن أنني ابنه الثقافة  المصرية.

a79a17a6-5f19-4a4d-89eb-6965b0255095
صورة من المناقشة

 

يتضمن الكتاب سردية فريدة لرحلة القاهرة مع التحديث  المعماري ، طوال قرن كامل ، ويظهر الأدوار التي لعبتها المقاهي في تاريخ المدينة خلال العصر الحديث.

يركز الكتاب على مقهى "ريش" كأحد  نقاط السحر في وسط المدينة ، منذ أن اختار مالكه الأول ميشيل بولتيس اليوناني المغامر محب الفن والثقافة ، هذا المسار ، وصولا لعائلة عبد الملاك التي لا تزال تديره وتحافظ عليه كأرث ثقافي يتجاوز الخاص الى العام

a8e496ef-a865-4931-af9f-4d6254ed7b27
صورة من المناقشة

ويكشف الكتاب  كذلك عن الدور الذي لعبه في إنتاج الأفكار وبلورة صيغ  فريدة للحوار اقترنت بمحطات التحول الرئيسية وبصورة جعلته أحد المعالم الثقافية الرئيسية في عمارة المدينة التي تقاطعت مع الشأن العام "

تعاملت المؤلفة  مع متنوعة تضمنت الصور والمكاتبات الرسمية والمراسلات التي قدمها فاعلون في تاريخ مصر ، فضلا عن الطوابع البريدية ، والاعلانات التي كشفت عن الدور الحيوي الذي لعبته المقاهي في الحياة الفنية سواء في المسرح أو عالم الموسيقى والغناء ، كما وثق الكتاب لقصص الحب التي نمت في فضاء " ريش " وأشهرها تجربة الشاعر أمل دنقل مع الناقدة عبلة الرويني وعبد الرحمن الأبنودي وزوجته الأولى المخرجة عطيات الأبنودي.

4505bcab-0b2d-47fd-8fbe-0b1868a97f7b
صورة من المناقشة

يعطي الكتاب تفاصيل جديدة عن الصالونات الثقافية التي تبناها المقهى وأشهرها ندوة الكاتب نجيب محفوظ وجلسات يحيي حقي ويوسف إدريس وسليمان فياض وإبراهيم منصور صراعات المثقفين داخل المقهى الذي شهد أيضا ميلاد العديد من المجلات الطليعية وأشهرها مجلة الكاتب التي أصدرها عميد الأدب العربي طه حسين و "جاليري 68 "التي دشنت ميلاد ظاهرة أدب جيل الستينيات .

f397ecf2-a4ba-4f03-8d53-1ca8af2bcc12
صورة من المناقشة
اطلاق كتاب مقهى ريش الروائية والشاعرة ميسون صقر دار نهضة مصر للنشروالتوزيع حكايات مقهى ريش القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف هوية مطلق شائعة «الميكروباص الشبح»

وائل كفورى يتعرض لحادث مروع بسيارته فى بيروت

تنبيه مهم من «الداخلية» لقائدى الدراجات النارية والسيارات

رئيس حى أول طنطا يكشف حقيقة العثور على بقايا عظام وجماجم بمقلب قمامة

الخطر الكامن.. أسرار الأزمة الاقتصادية العالمية

«الحر راجع».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أيها العالم الجميل.. أين أنت؟

عفاف السيد

ظاهرة «جروبات الماميز»

سمر عادل

الصدمات الكبرى.. كيف وصلنا إلى الأزمة؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال يمكن تحقيقه «1-2»

محمد نجم

موجة تضخم عالمية.. ماذا يحدث ببساطة؟

د.محمد شادي

كيف يتأثر الاقتصاد المصرى بأزمة الطاقة العالمية؟

د. داليا مجدي عبدالغني

حفنة من الانتصارات

حسين دعسة

نذر الحرب الأهلية في لبنان.. الوقود متوفر للأسف

صور

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

نجوم الفن فى مهرجان الجونة

محطة تل أبيب

المزيد

فض الاشتباك.. كيف يصل قطاع غزة إلى تهدئة طويلة؟

سارة شريف تكتب: سر «رون أراد»

عبر مصر.. طلب إسرائيلى إلى حماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى