الجمعة 15 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اللبناني يداهم مناطق في جنوب لبنان على خلفية أحداث الطيونة

أحداث الطيونة
أحداث الطيونة

داهم الجيش اللبناني، اليوم، عدد من المواقع في منطقة جبل لبنان، بالجنوب، على خلفية حادث الطيونة الواقع أمس.

 وعثرت قوات الجيش اللبناني، على أسلحة استخدمت بحادثة الطيونة، وفقا لقناة العربية.

وكان ارتفع عدد الموقوفين في حادثة الطيونة إلى 19 شخصا.

فيما عقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية في مكتبه اليوم، استهلها مع وزير العدل هنري خوري حبث بحث  معه ملف الاحداث التي جرت امس في منطقة الطيونة، وجرى التشديد على ضرورة الاسراع في التحقيقات التي بدأت لكشف التفاصيل الكاملة لما جرى واحالة المعنيين  والضالعين في الاعتداء على القضاء المختص.

كما اطلع  رئيس مجلس الوزراء من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، على اجواء مداولات مجلس الامن المركزي امس.

من جانبه، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن ما شهدته منطقة الطيونة "مشهد مؤلم وغير مقبول"، معربًا عن تعازيه لذوي الضحايا الذين سقطوا جراء الحادث.

وشهد محيط قصر العدل بالعاصمة اللبنانية بيروت إطلاق نار كثيف من مجهولين،أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينما كانت تنظم وقفة احتجاجية أمام قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي) للمطالبة باستبعاد قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري طارق البيطار من عمله بالقضية.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية "الوكالة الوطنية" عن الرئيس عون كلمة وجهها إلى اللبنانيين ، قال إن:"ما شهدناه اليوم في منطقة الطيونة مشهد مؤلم وغير مقبول، بصرف النظر عن الاسباب والمسببّين تعزيتي الى ذوي الابرياء الذين سقطوا اليوم برصاص مجرمين اعادنا بالذاكرة إلى ايامٍ طويناها وقلنا: "تنذكر وما تنعاد"".

أشار عون إلى تردي الأوضاع في لبنان لاسيما الاقتصادية، ما يستدعي أهمية انعقاد مجلس الوزراء  مؤكدًا :"البلد لا يحتمل خلافات في الشارع ويحتاج إلى معالجات هادئة مكانها الطبيعي هو المؤسسات وفي مقدّمها مجلس الوزراء الذي يجب أن ينعقد وقد أجريت اليوم اتصالات مع الاطراف المعنيّة لمعالجة ما حصل والأهمّ لمنع تكراره مرة تانية علماً انّه لن نسمح بأن يتكرّر".

 

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وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

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