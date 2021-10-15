«شباب الخير» بالإسكندرية ينظم احتفالية بمناسبة المولد النبوي (صور)

نظم فريق “شباب الخير إسكندرية إيد واحدة”، اليوم الجمعة، حفلا للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وأسرهم، والسيدات المُعيلات بمناسبة المولد النبوي الشريف.

احتفال المولد النبوي الشريف

وأقيم الاحتفال بحضور 120 من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، و90 أم من السيدات الأرامل والمطلقات.

احتفال المولد النبوي الشريف

وقال أحمد علي أحد أعضاء الفريق، إن احتفال اليوم تم بتنظيم من فريق شباب الخير إيد واحدة بتواجد 120 طفل و90 من الأمهات، حيث تضمن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بفقرات من الإنشاد الديني والابتهالات في حب رسول الله.

احتفال المولد النبوي الشريف

وأضاف لـ«الدستور»، أنه تم توزيع شربات المولد والتي تشتهر به محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى توزيع الحلويات والهدايا على الأطفال والأمهات المتواجدين في الاحتفال.

احتفال المولد النبوي الشريف

وأشار إلى أن الفريق يستعد لاستقبال فصل الشتاء بعدد من الفعاليات من تجهيز توزيع الوجبات الساخنة على المشردين والفئات الأكثر احتياجا، كما سيتم توزيع بطاطين على تلك الفئات مع بداية موسم الشتاء.

احتفال المولد النبوي الشريف

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وتحتفل الامة الإسلامية في 12ربيع الاول بذكري ميلاد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الاحتفالُ بِمولدِ النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم مِن أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنه تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أصل من أصول الإيمان.

احتفال المولد النبوي الشريف



وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة قرب حلول المولد النبوى الشريف.

احتفال المولد النبوي الشريف

وقال الرئيس السيسي- في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج، اليوم الجمعة، إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي - " الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، إنه لمن دواعى سرورى أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى ميلاد رسولنا الكريم سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، مُتمنياً لكم دوام التوفيق والنجاح ولمصرنا العزيزة المزيد من التنمية والتقدم والازدهارـ مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير".