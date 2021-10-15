الجمعة 15 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«شباب الخير» بالإسكندرية ينظم احتفالية بمناسبة المولد النبوي (صور)

احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي الشريف

نظم فريق “شباب الخير إسكندرية إيد واحدة”، اليوم الجمعة، حفلا للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وأسرهم، والسيدات المُعيلات بمناسبة المولد النبوي الشريف.

IMG-20211015-WA0045
احتفال المولد النبوي الشريف

وأقيم الاحتفال بحضور 120 من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، و90 أم من السيدات الأرامل والمطلقات.

IMG-20211015-WA0044
احتفال المولد النبوي الشريف

وقال أحمد علي أحد أعضاء الفريق، إن احتفال اليوم تم بتنظيم من فريق شباب الخير إيد واحدة بتواجد 120 طفل و90 من الأمهات، حيث تضمن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بفقرات من الإنشاد الديني والابتهالات في حب رسول الله.

IMG-20211015-WA0043
احتفال المولد النبوي الشريف

وأضاف لـ«الدستور»، أنه تم توزيع شربات المولد والتي تشتهر به محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى توزيع الحلويات والهدايا على الأطفال والأمهات المتواجدين في الاحتفال.

IMG-20211015-WA0042
احتفال المولد النبوي الشريف

وأشار إلى أن الفريق يستعد لاستقبال فصل الشتاء بعدد من الفعاليات من تجهيز توزيع الوجبات الساخنة على المشردين والفئات الأكثر احتياجا، كما سيتم توزيع بطاطين على تلك الفئات مع بداية موسم الشتاء. 

IMG-20211015-WA0041
احتفال المولد النبوي الشريف

 

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 

وتحتفل الامة الإسلامية في 12ربيع الاول بذكري ميلاد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الاحتفالُ بِمولدِ النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم مِن أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنه تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أصل من أصول الإيمان.

IMG-20211015-WA0040
احتفال المولد النبوي الشريف


وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة قرب حلول المولد النبوى الشريف.

IMG-20211015-WA0039
احتفال المولد النبوي الشريف

وقال الرئيس السيسي- في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج، اليوم الجمعة، إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي - " الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، إنه لمن دواعى سرورى أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى ميلاد رسولنا الكريم سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، مُتمنياً لكم دوام التوفيق والنجاح ولمصرنا العزيزة المزيد من التنمية والتقدم والازدهارـ مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير".

IMG-20211015-WA0037
احتفال المولد النبوي الشريف
شباب الخير إسكندرية حفل للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والايتام 120 من الاطفال الإنشاد الديني والابتهالات المولد النبوي الشريف

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

الأكثر قراءة

الخطر الكامن.. أسرار الأزمة الاقتصادية العالمية

تنبيه مهم من «الداخلية» لقائدى الدراجات النارية والسيارات

رئيس حى أول طنطا يكشف حقيقة العثور على بقايا عظام وجماجم بمقلب قمامة

«اتصالات مستمرة من مصر».. الدحيل القطرى يكشف الموقف النهائى لـ فرجانى ساسى

فستان «شراشيب».. إطلالة جريئة لرانيا يوسف في اليوم الثاني لـ«الجونة السينمائي»

«الحر راجع».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أيها العالم الجميل.. أين أنت؟

عفاف السيد

ظاهرة «جروبات الماميز»

سمر عادل

الصدمات الكبرى.. كيف وصلنا إلى الأزمة؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال يمكن تحقيقه «1-2»

محمد نجم

موجة تضخم عالمية.. ماذا يحدث ببساطة؟

د.محمد شادي

كيف يتأثر الاقتصاد المصرى بأزمة الطاقة العالمية؟

د. داليا مجدي عبدالغني

حفنة من الانتصارات

حسين دعسة

نذر الحرب الأهلية في لبنان.. الوقود متوفر للأسف

صور

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

نجوم الفن فى مهرجان الجونة

محطة تل أبيب

المزيد

فض الاشتباك.. كيف يصل قطاع غزة إلى تهدئة طويلة؟

سارة شريف تكتب: سر «رون أراد»

عبر مصر.. طلب إسرائيلى إلى حماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى