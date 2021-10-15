ارتفاع أرباح غولدمان ساكس 63% بفضل طفرة فى أنشطة إبرام الصفقات

حقق بنك غولدمان ساكس قفزة في أرباح الربع الثالث الجمعة عززتها مكاسب قوية في حقل الاستشارات المالية والتداول، متوجا أسبوعا من النتائج القوية للبنوك الأمريكية الكبيرة.

وأعلن البنك الاستثماري الكبير في نيويورك عن أرباح بلغت 5,3 مليار دولار بزيادة 63 بالمئة، مع ارتفاع نسبة الإيرادات 26 بالمئة لتصل الى 13,6 مليار دولار.

وشملت العوامل الرئيسية لغولدمان خلال الربع الثالث زيادة في الإيرادات المرتبطة بعمليات الاندماج والاستحواذ والاكتتابات العامة الأولى وجهود زيادة رأس المال من قبل الشركات الخاصة.

كما سجل غولدمان ساكس أداءً قويا في قسم البورصات العالمية، مدفوعا بجني إيرادات أعلى من تداول الأسهم.

وعوضت هذه القطاعات الانخفاض في إيرادات إدارة الأصول في أعقاب الخسائر في استثمارات الأسهم العامة.

وأثنى الرئيس التنفيذي للبنك ديفيد سولومون على "الأداء التشغيلي القوي" للشركة خلال هذا الربع، مضيفا أن "مجموعة الفرص المتاحة لا تزال عامل جذب".

وتأتي هذه النتائج في أعقاب إعلان "جاي بي مورغان تشيس" و"بنك أوف أمريكا" وغيرهما من الشركات المالية ذات الثقل الكبير ايضا عن تسجيل أرباح.

واستفادت هذه المصارف من تحسن ظروف الاقتصاد الكلي التي سمحت لها بجني أرباح بمليارات الدولارات التي كانت قد غابت في وقت سابق بسبب جائحة كوفيد والقروض المعدومة.

لكن بنك غولدمان ساكس خالف هذا الاتجاه، حيث حقق 175 مليون دولار من التوقعات بشكل رئيسي من القروض المرتبطة بتنامي أعمال بطاقات الائتمان.

وارتفع سهم غولدمان ساكس 1,9 بالمئة الى 398,80 دولار في تعاملات ما قبل السوق.

وعلى صعيد آخر.. رفع بنك جولدمان ساكس، توقعاته لسعر مزيج برنت بحلول نهاية العام إلى 90 دولارًا للبرميل من 80 دولارًا، بسبب تعافي الطلب على الوقود بمعدل أسرع من المتوقع من تداعيات انتشار متحور “دلتا” من فيروس كورونا وأثر إعصار آيدا على الإمدادات العالمية.

واقتربت العقود الآجلة لمزيج برنت من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات الأسبوع الماضي إذ دفعت اضطرابات الإنتاج على مستوى العالم الشركات لسحب كميات كبيرة من مخزوناتها من الخام.

وجرى تداول الخام بسعر 79.19 دولار للبرميل في الساعة 0619 بتوقيت جرينتش في حين سجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75.08 دولار للبرميل.

وقال جولدمان ساكس في مذكرة بتاريخ 26 سبتمبر: "لدينا منذ فترة طويلة توقعات إيجابية لأسعار النفط لكن العجز بين العرض والطلب في الوقت الراهن أكبر من توقعاتنا مع انتعاش الطلب العالمي من أثر متحور دلتا بأسرع من توقعاتنا السابقة ومع استمرار الإمدادات العالمية عند مستويات أقل من توقعاتنا السابقة".