الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بعد تجديد الثقة له..

محمد الضويني: سأبذل قصارى جهدي لخدمة الأزهر ونشر رسالته الوسطية

الضويني
الضويني

قدم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتجديد الثقة في توليه مهام وكيل الأزهر.

وأكد الضويني أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة الأزهر الشريف ونشر رسالته الوسطية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 462 لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور محمد عبد الرحمن محمد  الضويني، وكيلًا للأزهر الشريف لمدة عام، اعتبارًا من 15 أكتوبر الجارى.

ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية، علي أن يعامل "الضويني" معاملة الوزير، من حيث الدرجة والراتب والبدلات.

وفي سياق ذلك، يستعرض “الدستور” أبرز المعلومات عن الدكتور محمد الضويني في السطور التالية:

- ولد الدكتور محمد عبدالرحمن محمد الضويني وشهرته "محمد الضويني" في قرية مجول بمركز سمنود بمحافظة الغربية، في ٢٩ مارس عام ١٩٦٥.

- نال الإجازة العالية "الليسانس" شعبة الشريعة والقانون من جامعة الأزهر بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام ١٩٩٠.

- نال درجة الماجستير في الفقه المقارن بتقدير ممتاز عام ١٩٩٥، عن موضوع "تحقيق ودراسة كتاب النكاح من مخطوط تهذيب الأحكام للإمام البغوي _ فقه مقارن".

- نال درجة الدكتوراة في الفقه المقارن عام ١٩٩٨، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بدراسة عنيت ببيان أحكام المذاهب الثمانية ومقارنتها والترجيح بينها ثم المقارنة مع القانون الوضعي وترجيح الاتجاه المناسب وفق مقتضيات الدليل والمصلحة.

- عين معيدا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون اعتبارا من ٢٩ ديسمبر ١٩٩١.

- ثم عين مدرسا مساعدا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام ١٩٩٥.

- بعدها عين مدرسا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون اعتبارا من ١٩٩٨.

- ثم أستاذا مساعدا في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بسلطنة عمان اعتبارا من سبتمبر ٢٠٠٢.

- ثم أستاذا مساعدا بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة اعتبارا من ٢٠٠٤.

- ثم أستاذا مشاركا في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بسلطنة عمان منذ سبتمبر ٢٠٠٤ وحتى سبتمبر ٢٠٠٧.

ثم عين أستاذا مشاركا للشريعة الإسلامية والفقه المقارن بمعهد دبي القضائي اعتبارا من يونيو ٢٠١٤ وحتى سبتمبر ٢٠١٦.

- ثم أستاذا للفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر اعتبارا من أكتوبر ٢٠١٧.

- ثم عين رئيسا لقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في مارس ٢٠١٨.

- وعين وكيلا لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب اعتبارا من ديسمبر ٢٠١٩.

- ثم عين رئيسا لأكاديمية الأزهر العالمية لتأهيل وتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى في يناير ٢٠٢٠.

- ثم عين أمينا عاما لهيئة كبار العلماء في إبريل ٢٠٢٠.

_ ثم وكيلا للأزهر الشريف في أكتوبر ٢٠٢٠.

الدكتور محمد الضويني الرئيس عبد الفتاح السيسي فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف

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وائل لطفي

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