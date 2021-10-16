مهرجان الجونه السينمائي الدولي ٢٠٢١ يتصدر «تويتر» لليوم الثاني

تصدر هاشتاج مهرجان الجونة السينمائي تريند «تويتر» لليوم الثاني على التوالي ومحركات البحث، حيث لقى اهتمام واسع بعد ظهور الفنانات بإطلالات مثيرة للجدل في أولى أيامه على وجه العموم، لكن ظهرت نجلاء بدر ومايا دياب بشكل مثير للجدل على وجه الخصوص مما جعل الجمهور يتداول صورهم مقارنة بالفنانة رانيا يوسف هذا الموسم.

مهرجان الجونه

وتستعرض «الدستور» كيف تفاعل المغردون مع هاشتاج مهرجان الجونة السينمائي.

علق هشام بكر، أحد رواد السوشيال ميديا على صفحته الشخضية على موقع "تويتر"، قائلا: «فستان نجلاء بدر في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في الغردقة عمل إثارة».

وقال علاء عقيل، أحد رواد السوشيال ميديا على صفحته الشخضية على موقع "تويتر": «من متابعتي للتايم لاين اقترح تصحيح اسم مهرجان الجونة من مهرجان الجونة السينمائي لمهرجان الجونة لعرض أحدث الفساتين والأفلام».

مهرجان الجونه

«أنا لما أكبر أحبها وأحب شخصيتها وستايلها تجنن».. بهذه الكلمات عبرت رؤى، أحد رواد السوشيال ميديا على صفحتها الشخصية على موقع "تويتر"عن حبها لإطلالة الفنانة شيرين رضا في مهرجان الجونة.

وعبرت سريانا، أحد رواد السوشيال ميديا على صفحتها الشخصية على موقع "تويتر" قائلة: «أجمل تنين في ⁧‫#مهرجان_الجونة_السينمائي‬⁩ هي درة وهند صبري بلا منازع!».

مهرجان الجونه