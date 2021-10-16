السبت 16 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

مهرجان الجونه السينمائي الدولي ٢٠٢١ يتصدر «تويتر» لليوم الثاني

مهرجان الجونه
مهرجان الجونه

تصدر هاشتاج مهرجان الجونة السينمائي تريند «تويتر» لليوم الثاني على التوالي ومحركات البحث، حيث لقى اهتمام واسع بعد ظهور الفنانات بإطلالات مثيرة للجدل في أولى أيامه على وجه العموم، لكن ظهرت نجلاء بدر ومايا دياب بشكل مثير للجدل على وجه الخصوص مما جعل الجمهور يتداول صورهم مقارنة بالفنانة رانيا يوسف هذا الموسم.

مهرجان الجونه 

وتستعرض «الدستور» كيف تفاعل المغردون مع هاشتاج مهرجان الجونة السينمائي.

علق هشام بكر، أحد رواد السوشيال ميديا على صفحته الشخضية على موقع "تويتر"، قائلا: «فستان نجلاء بدر في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في الغردقة عمل إثارة».

وقال علاء عقيل، أحد رواد السوشيال ميديا على صفحته الشخضية على موقع "تويتر": «من متابعتي للتايم لاين اقترح تصحيح اسم مهرجان الجونة من مهرجان الجونة السينمائي لمهرجان الجونة لعرض أحدث الفساتين والأفلام».

مهرجان الجونه 

«أنا لما أكبر أحبها وأحب شخصيتها وستايلها تجنن».. بهذه الكلمات عبرت رؤى، أحد رواد السوشيال ميديا على صفحتها الشخصية على موقع "تويتر"عن حبها لإطلالة الفنانة شيرين رضا في مهرجان الجونة.

وعبرت سريانا، أحد رواد السوشيال ميديا على صفحتها الشخصية على موقع "تويتر" قائلة: «أجمل تنين في ⁧‫#مهرجان_الجونة_السينمائي‬⁩ هي درة وهند صبري بلا منازع!».

مهرجان الجونه 
مهرجان الجونه 
الجونة هاشتاج هاشتاج مهرجان الجونة مهرجان مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي تويتر تريند

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

الأكثر قراءة

العثور على طفل رضيع داخل محطة مترو الشهداء

محمد الباز يكشف هوية مطلق شائعة «الميكروباص الشبح»

وائل كفورى يتعرض لحادث مروع بسيارته فى بيروت

تنبيه مهم من «الداخلية» لقائدى الدراجات النارية والسيارات

رئيس حى أول طنطا يكشف حقيقة العثور على بقايا عظام وجماجم بمقلب قمامة

الخطر الكامن.. أسرار الأزمة الاقتصادية العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أيها العالم الجميل.. أين أنت؟

عفاف السيد

ظاهرة «جروبات الماميز»

سمر عادل

الصدمات الكبرى.. كيف وصلنا إلى الأزمة؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال يمكن تحقيقه «1-2»

محمد نجم

موجة تضخم عالمية.. ماذا يحدث ببساطة؟

د.محمد شادي

كيف يتأثر الاقتصاد المصرى بأزمة الطاقة العالمية؟

د. داليا مجدي عبدالغني

حفنة من الانتصارات

حسين دعسة

نذر الحرب الأهلية في لبنان.. الوقود متوفر للأسف

صور

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

فض الاشتباك.. كيف يصل قطاع غزة إلى تهدئة طويلة؟

سارة شريف تكتب: سر «رون أراد»

عبر مصر.. طلب إسرائيلى إلى حماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى