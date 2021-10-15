الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: انعقاد اجتماع «الترويكا الموسعة» حول أفغانستان.. 19 أكتوبر

زامير كابولوف
زامير كابولوف

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان ومدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، أن اجتماع "الترويكا" الموسعة بشأن أفغانستان بمشاركة روسيا، والولايات المتحدة، والصين، وباكستان، سيُعقد في العاصمة الروسية موسكو 19 أكتوبر الجاري.

وقال "كابولوف" للصحفيين اليوم الجمعة: "نخطط في المستقبل القريب لعقد اجتماع في موسكو لما يعرف بالترويكا الموسعة، تشارك فيه روسيا والولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية وباكستان، حيث سنحاول التوصل إلى اتفاق مشترك حيال الوضع المتقلب في أفغانستان".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "أن هذه المفاوضات ستتم عشية اجتماع "صيغة موسكو" حول أفغانستان والمقرر عقده في 20 أكتوبر".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة اليوم الجمعة: "نحن نتفهم أننا بحاجة إلى التفاعل مع طالبان، ولكن يجب ألا نتسرع في الاعتراف الرسمي بها"، موضحًا أن الوضع في أفغانستان يثير القلق ويحمل مخاطر لمنطقة آسيا الوسطى وبلدان رابطة الدول المستقلة جميعها. 

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن هناك نحو ألفي إرهابي تابعين لتنظيم "داعش" يتواجدون في أفغانستان، مشيرًا إلى أنهم يخططون لنشر نفوذهم في بلدان آسيا الوسطى والأقاليم الروسية بالتعويل على إشعال الصراعات العرقية.

وفي سياقٍ آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يتجنب تحمل المسؤولية عن وجوده لمدة عشرين عام في أفغانستان، داعيًا جيران هذه الدولة إلى حل المشاكل القائمة.

ونسبت وكالة أنباء "تاس" الروسية إلى لافروف، قوله - في اجتماع لوزراء خارجية مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في الدول الأعضاء في آسيا "سيكا" - إنه "على نفس المنوال، يمكن للمرء أن يلاحظ رغبة الناتو في إعادة نشر قواته في مواقع أخرى من المنطقة مثل وسط وجنوب وجنوب شرق آسيا، فضلاً عن إرسال اللاجئين الأفغان إلى هناك. 

أفغانستان الخارجية الروسية موسكو طالبان الصين

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وائل لطفي

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