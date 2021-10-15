الجمعة 15 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات ميت غمر: تسير بشكل طبيعي ولا معوقات (فيديو)

انتخابات ميت غمر
انتخابات ميت غمر

أكد المستشار محمد السيد، رئيس اللجنة الانتخابية بنادي ميت غمر الرياضي بمحافظة الدقهلية، أن انتخابات مجلس الإدارة، في دورته 2021/2025 ويتنافس فيها 26 مرشحًا على كافة مقاعد مجلس الإدارة، تتم وسط إجراءات أمنية مشددة وإجراءات احترازية بتعقيم أماكن التسجيل والتصويت في الجمعية العمومية بنادي ميت غمر الرياضي ومراعاة التباعد الاجتماعي، بإشراف قضائي كامل وتستمر عملية التصويت حتى الساعة 7 مساءً.

مضيفًا أن العملية الانتخابية تجري بإشراف قضائي كامل برئاسته، ونائب رئيس اللجنة المستشار رياض سماحة، وتسير بشكل طبيعي ولا يوجد اي عقبات، موضحًا ان العملية الانتخابية تحت إشراف اللجنة الأولمبية المصرية وإشراف إدارة الهيئات الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وبحضور الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب والدكتور أحمد الفرارجى مدير عام إدارة الهيئات الرياضية، والعميد أسر طه ناصف المدير التنفيذي لنادي ميت غمر الرياضي.

ويبلغ إجمالي عدد الأعضاء بالجمعية العمومية 13641 عضوًا وإجمالي من لهم حق التصويت في الجمعية العمومية 10821 عضوًا بالجمعية العمومية بنادي ميت غمر الرياضي وبدأت عملية التصويت في الجمعية العمومية في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويتنافس على رئاسة مجلس إدارة نادي ميت غمر الرياضي، ومقعد نائب الرئيس، وأمين الصندوق، مرشحان عن كل مقعد لاختيار واحد فقط، ويتنافس على مقاعد عضوية مجلس الإدارة 14 مرشحًا لاختيار عدد 5 منهم فقط، وعلى عضوية مجلس الإدارة تحت السن 6 مرشحين علي مقعدين فقط.

ونوهت اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن بطاقة الانتخاب تعتبر باطلة في حالة انتخاب عدد أقل أو أكثر من العدد المطلوب لكل مقعد أو عدم الانتخاب بترك مربع التصويت فارغًا، وكذلك في حالة استخدام قلم رصاص، أو القشط أو إبداء رأي في ورقة الانتخاب.

انتخابات ميت غمر
انتخابات ميت غمر
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