الجمعة 15 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز صاحب مخزن لتجهيز المأكولات بالمطرية

حجز صاحب مخزن
حجز صاحب مخزن

أمرت نيابة المطرية بحجز صاحب مخزن بدون ترخيص لتجهيز المأكولات، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول واقعة حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط صاحب مخزن لتجهيز المأكولات، بدائرة قسم شرطة المطرية لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد الغذائية (لحوم مفرومة – دوبريهات) بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن المشار إليه على (900 كيلو لحوم مفرومة – 250 كيلو دوبريهات وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة المطرية حجز صاحب مخزن تحريات المباحث مجهولة المصدر

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كعب أخيل

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