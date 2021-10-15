مصر تنظم مسابقة للأطفال في نيوزيلندا احتفالاً بذكرى انتصارات 6 أكتوبر

نظمت سفارة مصر في ولينجتون، مسابقة رسم للأطفال بمناسبة ذكرى إنتصارات 6 أكتوبر المجيدة، إذ قامت السفيرة دينا الصيحي، سفيرة مصر لدى نيوزيلندا، بتكريم المتسابقة إيلى سليمان الفائزة بالمركز الأول في المسابقة، وإجراء لقاء معها عبر الفيديو كونفرانس.

وكذلك، منحت السفيرة شهادات تقدير إلى المتسابقين الذين ساهموا في إثراء المسابقة بأعمالهم الفنية المتميزة، التي تعبر عن حس وطني عالٍ.

من جهة أخرى، أثنت الصيحي على حرص الجالية على مشاركة الأطفال في تلك المسابقة وتعريفهم بتاريخ مصر المشرف، وتعزيز كل ما من شأنه ربطهم بأرض الوطن.