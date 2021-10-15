الجمعة 15 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر تنظم مسابقة للأطفال في نيوزيلندا احتفالاً بذكرى انتصارات 6 أكتوبر

السفيرة دينا الصيحي
السفيرة دينا الصيحي والمتسابقة إيلى سليمان

نظمت سفارة مصر في ولينجتون، مسابقة رسم للأطفال بمناسبة ذكرى إنتصارات 6 أكتوبر المجيدة، إذ قامت السفيرة دينا الصيحي، سفيرة مصر لدى نيوزيلندا، بتكريم المتسابقة إيلى سليمان الفائزة بالمركز الأول في المسابقة، وإجراء لقاء معها عبر الفيديو كونفرانس.

وكذلك، منحت السفيرة شهادات تقدير إلى المتسابقين الذين ساهموا في إثراء المسابقة بأعمالهم الفنية المتميزة، التي تعبر عن حس وطني عالٍ.

من جهة أخرى، أثنت الصيحي على حرص الجالية على مشاركة الأطفال في تلك المسابقة وتعريفهم بتاريخ مصر المشرف، وتعزيز كل ما من شأنه ربطهم بأرض الوطن.

السفيرة دينا الصيحي
السفيرة دينا الصيحي
مصر سفارة مصر 6 أكتوبر انتصارات 6 أكتوبر نيوزيلندا مسابقة للرسم

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

الأكثر قراءة

لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة

«الحر راجع».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الحكومة تنفى إزالة سواقى الفيوم التاريخية بدعوى التطوير

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول

أحد ضحايا مليونيرة ريش البط: أعطيتها مليون و200 ألف جنيه واختفت بعدها

تراجع الين اليابانى إلى أدنى مستوياته فى 3 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نذر الحرب الأهلية في لبنان.. الوقود متوفر للأسف

د.كريمة الحفناوى

سهرة ممتعة مع المسرح الحر «مسرح العرب»

محمد عبدالعزيز

‏ صدق عصفور.. إنه زمن الرواية

مؤمن المحمدي

جيمس ميرفى

الحسين عبدالرازق

ممنوع التصوير!

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر

عيد عبدالحليم

كيف غيَّر عدوية وهانى شنودة الغناء في السبعينيات؟

شيرين سامى

«جسور مقاطعة ماديسون».. الحب الذى لا يحدث إلا مرة

صور

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

نجوم الفن فى مهرجان الجونة

محطة تل أبيب

المزيد

تفشى إنفلونزا الطيور فى مزرعة دواجن بإسرائيل

الاحتلال يؤكد قتل شاب فلسطينى ألقى قنابل حارقة بالضفة الغربية

الخارجية السودانية ترفض محاولة إعطاء إسرائيل صفة عضو مراقب بالاتحاد الأفريقى