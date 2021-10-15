أبرزها الموز والأرز البني.. أطعمة تمدك بالطاقة طول يومك

يقدم الخبراء مجموعة من الأطعمة الصحية، للحفاظ على طاقتك المطلوبة لأداء أصعب المهام طوال اليوم ، كما أنهم ينصحون بتناول الفواكه المجففة، والبعد عن تناول المشروبات الساخنة على معدة فارغة.

وفقًا لموقع “Pinkvilla” يرصد بعض الأطعمة التي تساعد في الحصول على الطاقة.

الموز

يعتبر الموز من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم وفيتامين B6 والكربوهيدرات، وهذه الميزة تجعل من الموز مصدرًا غنيًا بالطاقة، يقول "پوري" متخصص أغذية أن تناول من 2-3 موز في اليوم يعطي طاقه ونشاط دائم.

الأرز البني

وبما أن الأرزّ البني هو مصدر مدهش للألياف والفيتامينات، فهو يبقيك ممتلئًا طوال الوقت، وينظم مستويات السكر في الدم لأن مؤشّره منخفض في مستوى السكر، وهذا يخلق ما يكفي من الطاقة للجسم ليبقى نشطًا.

الأسماك

مصدر غني من الأحماض الدهنية الغنية بـ أوميجا 3، مثل سمك السلمون والتونة، فهما مصدر لفيتامين “ب 12” الذي يعمل أيضًا مع حمض الفوليك لتنظيم خلايا الدم الحمراء ويجعل الحديد يعمل بشكل أفضل.

البيض

يعتبر وقودًا لليوم بأكمله، بياض البيض غني بالبروتين الذي يبقيك قويًا ونشيطًا طوال اليوم ويحتوي البيض بوفرة على حمض أميني يُدعى اللوسين يساعد على تكسير الدهون لإنتاج طاقة ثابتة.

الفواكه المجففة والمكسرات

مصادر مذهلة من الكربوهيدرات والألياف والأحماض الدهنية أوميجا 3، الجوز والكاجو واللوز هي من بين الأكثر شيوعًا، أنها تشارك في رفع مستويات الطاقة والحفاظ على واحد بلا كلل على مدار اليوم، عندما تُستهلك هذه الجوز مع أيّ منتج من منتجات الألبان، تضخّم مستويات الطاقة التي تحافظ على كمية واحدة ممتلئة طوال اليوم

الزبادي

وجبة خفيفة ممتازة لإمداد يومك بالطاقة، ومن أهم الأطعمة التي يتناولها الصائمين، وتتكون الكربوهيدرات الموجودة في الزبادي بشكل أساسي على شكل سكريات بسيطة مثل اللاكتوز والجلاكتوز عند تفكيكها، يمكن أن توفر هذه السكريات طاقة جاهزة للاستخدام، بالإضافة إلى ذلك فإن الزبادي مليء بالبروتين، مما يساعد على إبطاء هضم الكربوهيدرات، وبالتالي إبطاء إطلاق السكريات في الدم.