الجمعة 15 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أبرزها الموز والأرز البني.. أطعمة تمدك بالطاقة طول يومك

جريدة الدستور

يقدم الخبراء مجموعة من الأطعمة الصحية، للحفاظ على طاقتك المطلوبة لأداء أصعب المهام طوال اليوم ، كما أنهم ينصحون بتناول الفواكه المجففة، والبعد عن تناول المشروبات الساخنة على معدة فارغة.

وفقًا لموقع “Pinkvilla” يرصد بعض الأطعمة التي  تساعد في الحصول على الطاقة.

 الموز

يعتبر الموز من الفواكه  الغنية بالبوتاسيوم وفيتامين B6 والكربوهيدرات، وهذه الميزة تجعل من الموز مصدرًا غنيًا بالطاقة، يقول "پوري" متخصص أغذية أن تناول من  2-3 موز في اليوم يعطي طاقه ونشاط دائم.

الأرز البني

 وبما أن الأرزّ البني هو مصدر مدهش للألياف والفيتامينات، فهو يبقيك ممتلئًا طوال الوقت، وينظم مستويات السكر في الدم لأن مؤشّره منخفض في مستوى السكر، وهذا يخلق ما يكفي من الطاقة للجسم ليبقى نشطًا.

 الأسماك

 مصدر غني من الأحماض الدهنية الغنية بـ أوميجا 3، مثل سمك السلمون والتونة، فهما مصدر لفيتامين “ب 12” الذي يعمل أيضًا مع حمض الفوليك لتنظيم خلايا الدم الحمراء ويجعل الحديد يعمل بشكل أفضل.

البيض

يعتبر وقودًا لليوم بأكمله، بياض البيض غني بالبروتين الذي يبقيك قويًا ونشيطًا طوال اليوم ويحتوي البيض بوفرة على حمض أميني يُدعى اللوسين يساعد على تكسير الدهون لإنتاج طاقة ثابتة.

 الفواكه المجففة والمكسرات

 مصادر مذهلة من الكربوهيدرات والألياف والأحماض الدهنية أوميجا 3، الجوز والكاجو واللوز هي من بين الأكثر شيوعًا، أنها تشارك في رفع مستويات الطاقة والحفاظ على واحد بلا كلل على مدار اليوم، عندما تُستهلك هذه الجوز مع أيّ منتج من منتجات الألبان، تضخّم مستويات الطاقة التي تحافظ على كمية واحدة ممتلئة طوال اليوم 

الزبادي

 وجبة خفيفة ممتازة لإمداد يومك بالطاقة، ومن أهم الأطعمة التي يتناولها الصائمين، وتتكون الكربوهيدرات الموجودة في الزبادي بشكل أساسي على شكل سكريات بسيطة مثل اللاكتوز والجلاكتوز عند تفكيكها، يمكن أن توفر هذه السكريات طاقة جاهزة للاستخدام، بالإضافة إلى ذلك فإن الزبادي مليء بالبروتين، مما يساعد على إبطاء هضم الكربوهيدرات، وبالتالي إبطاء إطلاق السكريات في الدم.

الأطعمة الصحية تناول الفواكه المجففة بعض الاطعمه التي تساعدكم على ان تتمتعوا بطاقة طوال اليوم تناول المشروبات الساخنة الفواكه المجففة الأسماك الفواكه المجففة والمكسرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

الأكثر قراءة

الحكومة تنفى إزالة سواقى الفيوم التاريخية بدعوى التطوير

«الحر راجع».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

من هي مصممة فستان نجلاء بدر المثير للجدل بافتتاح الجونة؟

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول

الموظفة المتهمة في واقعة «صيدلانية الشرقية»: المشاجرة لم تكن بسبب «الحجاب»

«المشاط»: مصر اتخذت خطوات ملموسة فى سبيل دفع أجندة التحول الأخضر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

سهرة ممتعة مع المسرح الحر "مسرح العرب"

محمد عبدالعزيز

‏ صدق عصفور.. إنه زمن الرواية

مؤمن المحمدي

جيمس ميرفي

الحسين عبدالرازق

ممنوع التصوير!

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر

عيد عبدالحليم

كيف غيَّر عدوية وهانى شنودة الغناء في السبعينيات؟

شيرين سامى

«جسور مقاطعة ماديسون».. الحب الذى لا يحدث إلا مرة

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: معركة بقاء

صور

نجوم الفن فى مهرجان الجونة

افتتاح مهرجان الجونة 2021.. إطلالات مميزة للفنانات

إطلالات النجوم فى مهرجان الجونة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يؤكد قتل شاب فلسطينى ألقى قنابل حارقة بالضفة الغربية

الخارجية السودانية ترفض محاولة إعطاء إسرائيل صفة عضو مراقب بالاتحاد الأفريقى

استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم