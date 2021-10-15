أكثر من 65% من سكان ألمانيا تلقوا تطعيمًا كاملًا ضد كورونا

تلقى 65.6% من السكان في ألمانيا حتى الآن تطعيما كاملا من جرعتين ضد فيروس كورونا، حسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة.

وذكر المعهد أن نسبة التطعيم الكامل بين جميع البالغين فوق 17 عاما في ألمانيا بلغت حتى الآن 76.2%.

ووفقا للبيانات، تلقى 68.8% من السكان في ألمانيا جرعة أولى على الأقل من لقاح مضاد لكورونا، وبلغت نسبتهم بين البالغين 79.5%.

وحسب بيانات وزارة الصحة، تلقى أكثر من 54.5 مليون فرد تطعيما كاملا ضد كورونا حتى الآن.

ووفقا للبيانات، بلغت نسبة التطعيم الكامل بين من تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما 38.2%، ونسبة من تلقوا جرعة واحدة فقط من اللقاح بين نفس الفئة العمرية 44%.

وتم حتى الآن إعطاء جرعة معززة لأكثر من 1.2 مليون شخص، ويتم تقديم الجرعات المعززة لكبار السن والمجموعات المعرضة للخطر الذين حصلوا على تطعيم كامل منذ ستة أشهر على الأقل.

واعتبارا من 7 يونيو الماضي، أصبح بإمكان أي شخص في ألمانيا يرغب في تلقي التطعيم الحصول عليه، فمع نهاية تحديد أولويات اللقاحات- التي كانت تقتصر على اللقاحات لمن بلغوا سن الستين أو تجاوزوه، وبعض المجموعات ذات الأولوية- يمكن الآن لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاما أو أكثر تلقي جرعة لقاح مضاد لكورونا.

وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا نهاية العام الماضي، وتم إعطاء الأولوية في بادئ الأمر لمن تجاوزوا 80 عاما، والمقيمين بدور المسنين والرعاية، والأطقم الطبية، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة الذين يزداد لديهم خطر الإصابة بأعراض شديدة من كورونا.

وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 11518 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وللمقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 10429 إصابة.

وسجل المعهد 65 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 86 وفاة يوم الجمعة الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.