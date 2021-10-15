الجمعة 15 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خلال استقبال وزيرة البيئة المغامر على عبده

تنظيم لأطول رحلة فى العالم للترويج للسياحة البيئية

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المغامر المصرى على عبده لتهنئته بتسجيل أول رقم عالمى بموسوعة جينيس للأرقام القياسية دعما لحماية البيئة ولتحقيق اهداف التنمية المستدامة بالتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة من خلال قطع مسافة 920 كم بدراجة الكهربائية على مدار 24 ساعة متواصلة بمدينة العلمين الجديدة وذلك بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بجهود المغامر على عبده فى توجيه أنظار الشباب فى مصر والعالم  للقضايا البيئية ودعم المشاركة فى حماية البيئة، مضيفة أن تسجيل هذا الرقم يعطى رسالة للعالم أن مصر تبذل قصارى جهودها من أجل حماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية.

وأوضح المغامر على عبده أن كافة الإجراءات والاستعدادات التي تم تنفيذها لتسجل الرقم القياسي بموسوعة جينيس كأكبر مسافة قيادة دراجة كهربائية في ٢٤ ساعة جاءت تحت رعاية وزارتي البيئة والشباب والرياضة وحملة (اتحضر للأخضر) كدعوة لمصر والعالم للتوعية بأهمية استخدام الطاقة النظيفة بالاتجاه نحو استخدام وسائل الانتقال الصديقة للبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودمج البعد البيئي بحياتنا اليومية. 

وأشار المغامر المصرى أن الرحلة تمت داخل طريق مغلق بطول 8 كيلومترات لعدد 113 مرة بإجمالي مسافة تقدر بحوالي 920كم بمدينة العلمين الجديدة لدواعي الأمن والسلامة وتطبيقًا لشروط موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

كما تناول اللقاء مناقشة الإجراءات والاستعدادات التي يجري تجهيزها للقيام برحلة فردية لتسجل رقم جديد بموسوعة جينيس كأطول رحلة فى العالم باستخدام الدراجة الكهربائية تحت رعاية وزارة البيئة، وذلك فى إطار التوعية بأهمية استخدام الطاقة النظيفة فى الحفاظ على البيئة و لدعم التصدى لآثار التغيرات المناخية ودعم السياحة البيئية و زيارة  المحميات.  

وقد تم الاتفاق أن يتخلل الرحلة زيارة المحميات الطبيعية والقيام بالعديد من الأنشطة البيئية ومنها حملات نظافة وحملات تشجير وجمع المخلفات البلاستيكية من الشواطئ وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية .

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء على أهمية دور الشباب فى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية كما استعرضت جهود الوزارة لدعم الشباب والأطفال ودمجهم فى العمل البيئي، كأحد استراتيجيات الوزارة لخلق جيل جديد من حماة البيئة  وليصبحوا سفراء للبيئة فى كافة ربوع مصر للتوعية بالمشاركة فى حماية البيئة ومبادرة اتحضر للأخضر التى أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية والتأكيد  على روح المشاركة في العمل البيئي كأحد أهم سبل حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الشباب والرياضة حملات نظافة موسوعة جينيس التنمية المستدامة الدكتورة ياسمين فؤاد

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