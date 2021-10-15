للعام الخامس.. مفوضية شئون اللاجئين تشارك فى مهرجان الجونة السينمائى

تشارك مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مهرجان الجونة السينمائي للعام الخامس على التوالي، تحت شعار سينما من أجل الإنسانية، لتسليط الضوء على اللاجئين من خلال الفن وأعماله المختلفة.

وأوضحت المفوضية في بيان لها، أنه سيُعرض غدا السبت 16 أكتوبر الفيلم الوثائقي كباتن الزعتري المدعوم من المفوضية، وهو مشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، ويحكي عن لاجئين من داخل مخيم الزعتري كانا يحلمان، بأن يحترفا كرة القدم حتى تتطور الأحداث بشكل مفاجئ معهما.

بينما يستضيف المهرجان يوم الأحد 17 أكتوبر حلقة نقاشية حول السينما كأداة للتغيير الاجتماعي، بحضور علي العربي مخرج فيلم كباتن الزعتري و هوڤيج إيتيمزيان، رئيس قسم الابتكار بمقر المفوضية بجنيف، وهو لبناني الجنسية وكان مدير مخيم الزعتري بالأردن لعامين. وتدير الحلقة النقاشية مريم فرج.

وتُعرض يوم الاثنين 18 أكتوبر سلسة من الأفلام القصيرة تحت مبادرة أصوات اللاجئين في الأفلام ويليها جلسة حواريه مع بابلو ماتيو، ممثل المفوضية لدى مصر ولدى جامعة الدول العربية، وراجنهيلد ايك وكريستا أوارا من مؤسسة Telling the Real Story ويدير الحلقة ماركو أورسيني.

وانطلقت مساء أمس الخميس، الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، والتي تقام خلال الفترة من 14 وحتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من 44 دولة حول العالم، ويشهد المهرجان هذا العام عروضا لعشرات الأفلام ما بين الطويلة والقصيرة والوثائقية، بينما يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى بهذه الدورة 10 أفلام.

وكرم المهرجان هذا العام، الممثل أحمد السقا، والممثل والمخرج والمنتج الفلسطيني محمد بكري، حيث سيحصلان على جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي جائزة تُخصص للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما، علامة لا تمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية.