الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التنمية المحلية يكشف تفاصيل زيارة بعثة البنك الدولي إلى قنا وسوهاج

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً من المكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حول متابعة الزيارة الحالية لبعثة البنك الدولى والتي تجريها لمحافظتى سوهاج وقنا فى الفترة من 26 سبتمبر وحتى 13 أكتوبر الجاري في إطار مراجعة البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها كإجراء لمراجعة مشتركة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن زيارة بعثة البنك الدولى تهدف إلى تقييم النتائج المرحلية للبرنامج للتأكد من تحقيق الأهداف الموضوعة، ومدى ملائمتها للترتيبات المتفق عليها للتنفيذ، وضمان تذليل العقبات التي قد تكون قد واجهت تنفيذ البرنامج وكذلك تحديد الممارسات والدروس المستفادة التي يجب دعمها وتبنيها للتطبيق في باقي محافظات الصعيد أو على المستوى القومي بالإضافة إلى دعم المد الجغرافى للبرنامج لمحافظتى أسيوط والمنيا.

وقال شعراوي إن فريق البنك قام بزيارة لمحافظتى سوهاج وقنا، حيث عقد اجتماعات موسعة مع كل من اللواء طارق الفقى محافظ محافظ سوهاج واللواء أشرف الداودي محافظ قنا والأجهزة التنفيذية بالمحافظتين، وضمت البعثة فريق المكتب التنسيق للبرنامج بالوزارة برئاسة الدكتور هشام الهلباوى مدير البرنامج، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج وفريق البرنامج  بمشاركة فريق البنك الدولى بقيادة الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولى، وتناولت الزيارة بكل محافظة عقد اجتماعات مع قطاع التخطيط بالديوان العام ومديرى التخطيط بحضور رؤوساء المراكز، تلاها اجتماعات مع اللجنة العليا لتنمية الموارد المحلية ووحدات نظم المعلومات الجغرافية GIS.

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لبنك الدولى

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